Ministerul Finanţelor anunță alocarea a peste 5,3 miliarde de lei pentru investiţii în capacităţi de producţie în România

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ care prevede o schemă de ajutor de stat în valoare de 5,313 miliarde lei, destinată susținerii investițiilor în capacități de producție, cu scopul reducerii deficitului comercial și consolidării industriei prelucrătoare.

Programul este parte a pachetului de relansare economică adoptat prin OUG nr. 8/2026 și va permite emiterea acordurilor de finanțare până în 2032 și plata ajutoarelor până în 2036.

Un element nou al schemei îl reprezintă flexibilitatea formelor de sprijin, companiile putând opta între granturi directe și credite fiscale, în funcție de nevoile de finanțare.

„Prin acest nou program de peste 1 miliard de euro marcăm trecerea de la o economie bazată pe consum de import la o economie care produce valoare adăugată acasă, în România. Nu este doar o măsură de sprijin financiar, ci este motorul unui sprijin real pentru industria românească, necesar pentru a ne proteja stabilitatea economică. Investim strategic acolo unde deficitul comercial ne vulnerabilizează, oferind antreprenorilor resursele să transforme ideile în unităţi de producţie performante. Obiectivul este să reducem dependenţa de pieţele externe şi să consolidăm capitalul românesc într-o piaţă europeană extrem de competitivă”, declară Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Cine poate beneficia

Schema este destinată atât companiilor existente, cât și start-up-urilor, cu condiția realizării unei investiții inițiale de 50 milioane lei în unități de producție noi.

Pentru firmele active, eligibilitatea depinde de capitaluri proprii pozitive și profitabilitate în cel puțin unul dintre ultimii trei ani, în timp ce start-up-urile trebuie să aibă un capital social minim de 100.000 lei.

De asemenea, entitățile solicitante nu trebuie să fie în dificultate financiară, insolvență sau sub incidența unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, se mai menționează în comunicatul de presă.

Cum vor fi evaluate cererile de finanțare

Potrivit Ministerului Finanțelor, cererile de finanțare vor fi ierarhizate printr-un sistem de punctaj conceput să direcționeze fondurile către proiectele cu impact maxim în economia reală.

Ierarhizarea analizării proiectelor depuse are în vedere mai multe direcţii strategice, printre care: „fabricarea produselor care înregistrează un sold comercial negativ la nivel naţional contribuie direct la diminuarea dependenţei de importuri; adoptarea unui grad ridicat de automatizare şi digitalizare asigură implementarea proceselor industriale inteligente şi creşterea eficienţei operaţionale; aprovizionarea cu materii prime şi materiale din Spaţiul Economic European consolidează autonomia economică şi rezilienţa lanţurilor de distribuţie”.

Cererile de finanțare vor fi depuse anual, în sesiuni de câte 30 de zile lucrătoare, iar fondurile vor putea fi utilizate pentru construcții, echipamente tehnologice și active necorporale.

Odată cu intrarea în vigoare a noii scheme, acordarea de finanțări în baza HG nr. 300/2024 va fi suspendată, pentru a permite tranziția către noul mecanism adaptat obiectivelor actuale de dezvoltare industrială.