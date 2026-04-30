Prima pagină » Economic » Virgil Popescu: Vot în Parlamentul European împotriva concurenței neloiale în rândul companiilor

Virgil Popescu: Vot în Parlamentul European împotriva concurenței neloiale în rândul companiilor

Europarlamentarul PNL, Virgil Popescu, a anunțat că a votat în Parlamentul European, joi, rezoluția prin UE împotriva concurenței neloiale din partea țărilor terțe.
Virgil Popescu: Vot în Parlamentul European împotriva concurenței neloiale în rândul companiilor
Sursă foto: Raul Ștef / Mediafax Foto. 2023.
Daiana Rob
30 apr. 2026, 13:42, Economic

Europarlamentarul a explicat că, prin rezoluția votată în Parlamentul European, oficialii atrag atenția că este necesar ca firmele din UE să aibă protecții sporite, atât din prisma locurilor de muncă, cât și pentru concurența neloială față de produsele din alte țări.

„Concurența neloială, în special prin intermediul platformelor de comerț electronic din afara UE, riscă să afecteze grav companiile europene, locurile de muncă și siguranța consumatorilor. Este nevoie de reguli mai clare și mai eficiente, precum și de controale adecvate, pentru a asigura condiții echitabile pentru toți actorii din piață”, afirmă Virgil Popescu, într-un mesaj publicat pe Facebook. 

Acesta a precizat că, prin intermediul rezoluției semnate, UE propune îmbunătățirea controalelor vamale, consolidarea supravegherii pieței și impunerea unor obligații mai stricte pentru platformele online.

De asemenea, europarlamentarii susțin eliminarea scutirilor pentru importurile de valoare mică, dar și introducerea unor etichetări care să ateste originea produselor. 

Europarlamentarul, dar și fost Ministru al Energiei, a mai precizat că un aspect important este producerea energiei verzi, pentru scăderea dependenței de tehnologie din afara UE.

„În prezent, achiziționăm echipamente critice care nu sunt fabricate în Uniune, ceea ce reprezintă un risc major pentru securitatea și autonomia noastră strategică. De aceea, am cerut un sprijin mai puternic pentru industriile europene afectate de importuri la prețuri artificial scăzute, pentru a proteja competitivitatea, locurile de muncă și capacitatea noastră de a rămâne independenți economic”, a scris europarlamentarul PNL, Virgil Popescu. 

Popescu a mai afirmat că UE, dar și România nu poate deveni competitivă dacă este obligată să concureze în condiții inegale cu state terțe.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor