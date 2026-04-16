Companiile din Germania favorizează tot mai mult investițiile în Asia în detrimentul celor din SUA

Dintre aproximativ 1.700 de producători chestionați, 44% au spus că intenționează să investească în SUA, cu patru puncte procentuale mai puțin decât în sondajul din 2025 și prima scădere semnificativă de la pandemia de Covid-19 încoace, a anunțat DIHK joi, potrivit Bloomberg.

China a fost indicată drept destinație de investiții de 34% dintre respondenți, în creștere de la 31%, în timp ce ponderea pentru întreaga regiune Asia-Pacific a urcat cu cinci puncte procentuale, la 26%.

„Disputa comercială cu SUA alimentează incertitudinea și determină companiile să amâne deciziile”, a declarat Volker Treier, directorul pentru comerț exterior al DIHK. În Asia, firmele se orientează tot mai mult spre producția și vânzarea produselor direct pe piețele locale, în special în China și India, a spus el.

Zona euro a rămas de departe cea mai importantă regiune pentru investițiile externe ale companiilor germane.

„Stabilitatea sa, piața internă comună și moneda comună oferă condiții-cadru fiabile”, se arată în raportul DIHK. „Mai ales în perioade marcate de incertitudine geopolitică, acesta este un factor care nu trebuie subestimat atunci când se iau decizii de investiții”.