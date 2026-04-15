Ministerul Finanţelor a avizat acordarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2026. Fonduri alocate în valoare de 410 milioane de lei

Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, faptul că a avizat proiectul de hotărâre a Guvernului privind acordarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2026. Valoarea fondurilor alocate se ridică la 410 milioane de lei.

Proiectul de act normativ a fost transmis Ministerului Finanțelor la sfârșitul lunii martie 2026 pentru analiză și avizare, de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

„Ministerul Finanțelor susține toate măsurile care au un impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect și ne menținem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiții de responsabilitate și transparență. Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi. În același timp, contribuim la susținerea unui sector economic important pentru România”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Potrivit comunicatului de presă emis miercuri, prin acest proiect de hotărâre se asigură, pentru anul 2026, un buget total de 410 milioane de lei, alocat din bugetul asigurărilor sociale de stat, la capitolul „asigurări şi asistenţă socială – Ajutoare sociale în natură”, dar și până la 50.896 de bilete de tratament balnear, repartizate în maximum 16 serii, în unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice.

Totodată, se asigură, prin proiectul de hotărâre, posibilitatea suplimentării numărului de bilete prin contracte subsecvente încheiate cu alte unităţi de profil, în limita fondurilor aprobate, precum și acordarea unui procent de maximum 15% din totalul biletelor în mod gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale legilor cu caracter reparatoriu.

Ministerul Finanțelor precizează că măsura se adresează asiguraţilor şi pensionarilor din sistemul public de pensii şi „contribuie atât la îmbunătăţirea stării de sănătate a beneficiarilor, cât şi la susţinerea activităţii unităţilor de tratament balnear şi a operatorilor economici din domeniu”.