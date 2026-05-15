Ministerul Finanțelor lansează aplicația „iBon”. Românii vor putea verifica direct de pe telefon bonurile fiscale

Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat vineri lansarea aplicației „iBon”, o platformă gratuită pentru telefonul mobil prin care utilizatorii vor putea verifica rapid dacă bonurile fiscale au fost emise corect.

Aplicația va fi disponibilă începând cu 18 mai 2026 în magazinele oficiale Google Play și App Store.

Potrivit unui comunicat de presă, aplicația va permite scanarea bonurilor fiscale prin fotografiere, iar datele vor fi preluate automat și comparate ulterior cu baza de date existentă.

Cum funcționează aplicația „iBon”

Versiunea 1.0 a aplicației va putea fi utilizată pe telefoanele cu sisteme de operare iOS și Android. În plus, pe site-ul oficial ANAF vor fi publicate instrucțiuni dedicate pentru utilizatori, în secțiunea rezervată proiectelor de digitalizare ale instituției.

Printre principalele funcționalități disponibile în prima versiune a aplicației se numără:

scanarea bonurilor fiscale care conțin ID

încărcarea fotografiilor bonurilor direct în aplicație

introducerea manuală a datelor pentru bonurile greu lizibile

transmiterea de sesizări către ANAF

Utilizatorii vor putea, de asemenea, selecta mai multe tipuri de probleme atunci când trimit sesizări, inclusiv: „Nu am putut plati cu cardul”, „Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogarii manuale” sau „Nu am primit bon fiscal”.

Aplicația nu înlocuiește sistemele oficiale de reclamații

Ministerul Finanțelor precizează, totodată, că aplicația „iBon” nu are scopul de a înlocui mecanismele oficiale existente pentru depunerea reclamațiilor fiscale, ci de a oferi cetățenilor un instrument simplu de verificare și informare.

Autoritățile susțin că aplicația urmărește „promovarea conformării voluntare și a unui comportament fiscal corect”.

În același timp, sesizările care indică posibile riscuri fiscale vor fi analizate de ANAF. Instituția va putea apoi prioritiza controalele și verificările care sunt necesare pentru a preveni posibilele fraude și evaziuni fiscale.

Parte din procesul de digitalizare al ANAF

Ministerul Finanțelor și ANAF spun, de asemenea, că lansarea aplicației face parte din procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor fiscale.

Potrivit instituțiilor, proiectul are ca obiective creșterea transparenței fiscale, încurajarea conformării voluntare și îmbunătățirea relației dintre administrația fiscală și contribuabili.

Pentru că aplicația se află într-o etapă inițială de lansare, utilizatorii vor putea trimite feedback privind modul de funcționare sau eventualele erori apărute, prin formularul de contact disponibil pe ANAF.ro, la secțiunea IT.

Ministerul a mai anunțat că aplicația va intra într-o a doua etapă de dezvoltare în semestrul al doilea al acestui an.