Irineu Darău, îndemn pentru români, în contextul crizei legate de combustibil: Să petreacă vacanțe și în țară

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, îi îndeamnă pe români să își petreacă vacanțele și în țară, în contextul crizei legate de combustibil: „din punct de vedere al siguranței și al prețurilor și al încurajării economiei, 2026 poate să fie anul în care aproape toți românii să aleagă România drept destinație”.
MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
14 mai 2026, 23:30, Economic
Declarațiile ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului au fost făcute joi seara la gala „Destinația anului”.

„Legat de combustibil și zboruri, întotdeauna pot fi anumite motive de îngrijorare, dar nici nu putem să prevedem exact cum va decurge criza. Cred că îndemnul meu pentru români este clar, și a fost și când am fost aici la deschiderea litoralului și când am vorbit în calitate și de ministrul al Turismului, să petreacă vacanțe și în țară”, a declarat Irineu Darău.

El spune că situația economică este grea și pentru antreprenorii din turism, și pentru turiști.

„Dar putem inpulsiona economia românească și putem asigura supraviețuirea turismului și dezvoltarea lui, petrecându-ne și vacanțele în România”, a adăugat el.

Ministrul spune că evenimentul de joi seara, „Destinația anului”, arată că sunt în România valori și comunități care merită vizitate.

„Chiar cred că și din punct de vedere al siguranței și al prețurilor și al încurajării economiei, 2026 poate să fie anul în care aproape toți românii să aleagă România drept destinație pentru a ne crește economia și turismul”, a mai spus ministrul.

