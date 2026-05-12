Ideea venită de la Ministerul Economiei care pune presiune pe Parlament în criza SAFE

Darău a ținut să separe faptele de declarațiile politice. Contextul era acuzația că Guvernul Bolojan ar fi pus în pericol programul SAFE prin adoptarea ordonanței de urgență.

A precizat că OUG-ul a fost adoptat de un guvern cu puteri depline, din care făcea parte și PSD. Toate avizele relevante pentru industria de apărare și companiile strategice existau deja la acel moment.

Întrebat despre avizul suplimentar cerut în contextul adoptării, ministrul a explicat că singura obligație legală era ca avizul Consiliului Legislativ să fie pus pe ordinea de zi a unei ședințe de guvern.

„Avizul CLE nu este obligatoriu, este consultativ. S-a luat act de existența lui și atât”, a spus Darău.

Riscul de la Curtea Constituțională

Referitor la întrebarea dacă un eventual control de constituționalitate ar vulnerabiliza programul SAFE, ministrul a răspuns că nu există un astfel de risc. A admis că pot apărea întârzieri. Acestea nu sunt legate însă de contractările pe programul SAFE.

Întrebat dacă România își poate permite aceste întârzieri, în condițiile unor termene strânse pentru contracte, Darău a răspuns că ministerul se pregătește pentru toate scenariile.

„Vă garantez că cei rămași la guvernare caută soluții indiferent ce se întâmplă”, a declarat ministrul.

Parlamentul, chemat să renunțe la vacanță

Referitor la soluțiile legislative disponibile în absența unui guvern care poate emite ordonanțe de urgență, Darău a subliniat rolul Parlamentului. A precizat că orice lege poate fi adoptată în una-două săptămâni dacă este declarată urgență națională.

Întrebat despre consensul forțelor pro-europene în această privință, ministrul a spus că înțelege că există un astfel de acord și că președintele a confirmat această direcție.

În acest context, Darău a cerut Parlamentului să renunțe la vacanța parlamentară dacă situația o impune.

„M-aș bucura ca Parlamentul să își ia rolul foarte serios și să livreze dispozitivele legale necesare”, a declarat ministrul interimar al Economiei.