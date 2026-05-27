Prima pagină » Life-Inedit » Șase persoane, reținute pentru vânzarea ilegală de bilete la concertul lui Bad Bunny din Lisabona

Șase persoane, reținute pentru vânzarea ilegală de bilete la concertul lui Bad Bunny din Lisabona

Autoritatea pentru Siguranță Alimentară și Economică din Portugalia (ASAE) a reținut șase persoane sub acuzația de speculație cu prețurile de vânzăre a biletelor pentru concertele lui Bad Bunny, care a concertat marți și va cânta și miercuri la Estádio do Sport Lisboa e Benfica din Lisabona.
Șase persoane, reținute pentru vânzarea ilegală de bilete la concertul lui Bad Bunny din Lisabona
Sursa foto: X
Daiana Rob
27 mai 2026, 08:09, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ancheta s-a concentrat asupra anunțurilor de vânzare de pe rețelele sociale. Investigația a scos la iveală faptul că persoanele promovau bilete oferite la prețuri cu mult peste valoarea lor nominală, potrivit Euronews.

Într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, ASAE a precizat că aceste fapte au avut loc în cadrul unei „operațiuni de prevenire a infracțiunilor” desfășurată „în ultimele zile”, cu numele de cod „Puerto Rico”. În urma operațiunii, 14 bilete au fost confiscate de autoritate.

Profit uriaș

Potrivit autorităților, infracțiunea ar fi generat un profit extraordinar, dar și ilegal pentru vânzători, cuprins între 120 și 410 euro pe bilet.

Cei șase suspecți au fost supuși măsurii de Declarație de Identitate și Domiciliu, fiind obligați să-și declare identitatea, dar și domiciliul, aceștia fiind apoi citați să se prezinte în fața instanței.

După ce au apărut în fața autorității judiciare, cei șase au primit măsura de suspendare provizorie a procedurii, procesul lor fiind oprit înainte de a ajunge în instanță, cu condiția ca aceștia să plătească statului portughez sume cuprinse între „400 și 1.000 de euro” sau să accepte muncă în folosul comunității de până la 110 ore, procesul lor fiind amânat dacă aceștia își îndeplinesc obligațiile.

În comunicatul publicat de ASAE portughezii au fost avertizați „să nu cumpere bilete la un preț mai mare decât cel oficial”, pentru că „revânzarea speculativă constituie o infracțiune penală pedepsită cu închisoare de la șase luni la trei ani și cu o amendă de cel puțin 100 de zile-amendă”, fiind o pedeapsă juridică specifică stabilită prin dreptul portughez, în cadrul căruia persoana trebuie să dea o anumită sumă de bani în funcție de venitul său și numărul de zile de amendă stabilit de instanță.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Sean Wiswesser, fost ofițer senior CIA și expert în spionajul rusesc: „Am fi proști să credem că Federația Rusă nu vizează activ Guvernul României. O fac și o vor face întotdeauna”
Libertatea
Zodia care poate suferi de burnout până de Rusalii, potrivit Cristinei Demetrescu: „Trebuie să se odihnească”
CSID
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia