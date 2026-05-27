Șase persoane, reținute pentru vânzarea ilegală de bilete la concertul lui Bad Bunny din Lisabona

Ancheta s-a concentrat asupra anunțurilor de vânzare de pe rețelele sociale. Investigația a scos la iveală faptul că persoanele promovau bilete oferite la prețuri cu mult peste valoarea lor nominală, potrivit Euronews.

Într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, ASAE a precizat că aceste fapte au avut loc în cadrul unei „operațiuni de prevenire a infracțiunilor” desfășurată „în ultimele zile”, cu numele de cod „Puerto Rico”. În urma operațiunii, 14 bilete au fost confiscate de autoritate.

Profit uriaș

Potrivit autorităților, infracțiunea ar fi generat un profit extraordinar, dar și ilegal pentru vânzători, cuprins între 120 și 410 euro pe bilet.

Cei șase suspecți au fost supuși măsurii de Declarație de Identitate și Domiciliu, fiind obligați să-și declare identitatea, dar și domiciliul, aceștia fiind apoi citați să se prezinte în fața instanței.

După ce au apărut în fața autorității judiciare, cei șase au primit măsura de suspendare provizorie a procedurii, procesul lor fiind oprit înainte de a ajunge în instanță, cu condiția ca aceștia să plătească statului portughez sume cuprinse între „400 și 1.000 de euro” sau să accepte muncă în folosul comunității de până la 110 ore, procesul lor fiind amânat dacă aceștia își îndeplinesc obligațiile.

În comunicatul publicat de ASAE portughezii au fost avertizați „să nu cumpere bilete la un preț mai mare decât cel oficial”, pentru că „revânzarea speculativă constituie o infracțiune penală pedepsită cu închisoare de la șase luni la trei ani și cu o amendă de cel puțin 100 de zile-amendă”, fiind o pedeapsă juridică specifică stabilită prin dreptul portughez, în cadrul căruia persoana trebuie să dea o anumită sumă de bani în funcție de venitul său și numărul de zile de amendă stabilit de instanță.