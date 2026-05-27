Studiu internațional: fețele femeilor sunt considerate mai atractive decât cele ale bărbaților, inclusiv de alte femei

Cercetarea, coordonată de oameni de știință de la Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, vorbește despre existența unui „gender attractiveness gap”, adică o diferență constantă între modul în care sunt evaluate fețele feminine și cele masculine, scrie The Guardian.

Studiul a analizat peste 1,5 milioane de evaluări faciale

Cercetătorii au compilat ceea ce descriu drept cea mai mare bază de date creată până acum despre atractivitatea facială. Analiza a inclus peste 1,5 milioane de evaluări pentru aproximativ 17.000 de fețe, realizate de aproape 30.000 de participanți din 76 de țări. Rezultatul a fost surprinzător prin consistență: în aproape toate culturile analizate, fețele feminine au primit scoruri mai mari de atractivitate decât cele masculine. Iar una dintre cele mai neașteptate concluzii este că femeile au oferit cele mai mari note altor femei și cele mai mici note bărbaților.

De ce sunt percepute fețele feminine ca mai atractive

Potrivit autorilor, o parte din explicație ține de structura facială. În medie, bărbații au trăsături mai rectangulare și mai dure, în timp ce femeile au fețe mai rotunjite și trăsături considerate mai delicate. Cercetarea sugerează că atât bărbații, cât și femeile tind să considere fețele mai rotunde drept mai atractive. Autorul principal al studiului, Eugen Wassiliwizky, spune că fenomenul este atât de răspândit încât este greu de explicat exclusiv prin cultură. „Vedem acest efect aproape peste tot în lume”, a explicat cercetătorul.

Diferența scade odată cu vârsta

Un alt detaliu important observat de cercetători este că diferența dintre atractivitatea percepută a femeilor și a bărbaților scade treptat odată cu înaintarea în vârstă. Potrivit studiului, efectul este foarte puternic în jurul vârstei de 18 ani, însă începe să se reducă constant și aproape dispare după 80 de ani. Explicația posibilă este că diferențele structurale dintre fețele masculine și feminine devin mai puțin evidente la vârste înaintate.

Cercetarea reaprinde discuțiile despre standardele frumuseții

Studiul readuce în atenție și discuția despre presiunea socială diferită aplicată femeilor și bărbaților în privința aspectului fizic. Autorii fac referire inclusiv la celebra lucrare „The Double Standard of Aging”, publicată de scriitoarea americană Susan Sontag în 1972, care argumenta că societatea asociază mult mai puternic valoarea femeilor cu frumusețea și tinerețea decât în cazul bărbaților. Cercetătorii avertizează însă că studiul nu demonstrează de ce apare această preferință globală și că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Totuși, amploarea datelor analizate transformă cercetarea într-una dintre cele mai importante încercări de a măsura științific percepția frumuseții umane la scară globală.