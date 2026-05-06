FIFA apără prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026: Trebuie să ținem cont de piață

FIFA este criticată tot mai intens pentru costul biletelor la turneul care va avea loc între 11 iunie și 19 iulie 2026 în Statele Unite, Canada și Mexic. Într-o plângere depusă la Comisia Europeană pe 24 martie 2026, organizația europeană a suporterilor de fotbal, Football Supporters Europe, a acuzat forul internațional de „extorcare” și „trădare monumentală”.

Infantino: Asta nu înseamnă că le va cumpăra cineva

Criticile s-au intensificat după ce platforma oficială de revânzare FIFA a afișat săptămâna trecută patru bilete pentru finala competiției la prețul de două milioane de dolari fiecare.

„Dacă anumite persoane pun în vânzare pe piața secundară bilete pentru finală la două milioane de dolari, asta nu înseamnă că biletele costă două milioane de dolari”, a declarat miercuri Gianni Infantino la o conferință organizată în Beverly Hills, citat de Eurosport.

„Și, în al doilea rând, asta nu înseamnă că cineva le va cumpăra”, a adăugat șeful FIFA.

Reacția ironică a șefului FIFA

Infantino a făcut și o glumă pe această temă: „Dacă cineva cumpără un bilet pentru finală cu două milioane de dolari, îi voi aduce personal un hot-dog și un Coca-Cola ca să mă asigur că se simte excelent”.

Finala din 2026, mult mai scumpă decât Qatar 2022

Potrivit grupurilor de suporteri, cele mai scumpe bilete pentru finala Cupei Mondiale din 2022, organizată în Qatar, costau aproximativ 1.600 de dolari. Pentru finala turneului nord-american din 2026, cele mai scumpe bilete ajung la aproximativ 11.000 de dolari.

Președintele FIFA consideră însă că această creștere este justificată. „Trebuie să ținem cont de piață. Suntem în țara cu cea mai dezvoltată piață a divertismentului din lume. Trebuie să aplicăm prețurile pieței”, a spus Infantino.

Infantino: Biletele ieftine ar alimenta specula

Acesta a explicat că, în Statele Unite, revânzarea biletelor este legală și că prețurile mai mici ar alimenta specula.

„Dacă am vinde biletele prea ieftin, ele ar fi revândute la prețuri mult mai mari. În realitate, chiar dacă unii spun că prețurile noastre sunt ridicate, aceste bilete ajung pe piața de revânzare la prețuri și mai mari, de peste două ori mai mari”, susține șeful FIFA.

Infantino a mai spus că 25% dintre biletele pentru faza grupelor costă sub 300 de dolari.

Deja sold out

În ciuda prețurilor ridicate, interesul pentru competiție rămâne foarte mare. FIFA a primit peste 500 de milioane de cereri pentru bilete, comparativ cu 50 de milioane pentru precedentele două ediții ale Cupei Mondiale la un loc.

Toate cele 104 meciuri ale ediției din 2026 sunt deja anunțate sold out.