Guvernul a aprobat hotărârea privind biletele de tratament balnear pentru 2026

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a anunțat joi aprobarea unei hotărâri privind acordarea biletelor de tratament balnear pentru 2026, punctând că peste 100.000 de bilete de tratament vor fi asigurate în decursul anului 2026.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
16 apr. 2026, 13:22, Politic

„A fost adoptată o hotărâre privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2026, derulate prin Sistemul Organizat și Administrat de Casa Națională de Pensii Publice”, a spus joi Ioana Ene Dogioiu. 

Potrivit acesteia, aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în 2026. „Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în 2026 derulate prin Casa Națională de Pensii Publice. Durata unei serii de tratament balnear  e  de 16 zile, iar durata tratamentului balnear de 12 zile”, spune Dogioiu. 

Proiectul a fost avizat miercuri de ministerul Finanțelor care a anunțat că acest proiect de hotărâre asigură, pentru anul 2026, un buget total de 410 milioane de lei, alocat din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

