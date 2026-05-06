FIFA extinde suspendarea lui Gianluca Prestianni la nivel global, după incidentul cu Vinícius Júnior

FIFA a anunțat extinderea la nivel global a sancțiunii aplicate de UEFA fotbalistului Gianluca Prestianni, după incidentul cu Vinícius Júnior din Liga Campionilor, astfel că acesta ar rata primele două meciuri de la Cupa Mondială din 2026, dacă va fi inclus în lotul Argentinei.
sursă foto: Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
06 mai 2026, 17:00, Sport

Decizia vine după ce UEFA a dictat o suspendare de șase meciuri (dintre care trei cu suspendare), în urma unui incident petrecut în Liga Campionilor. Prestianni, jucător la Benfica, l-a insultat verbal pe Vinícius Júnior, atacantul lui Real Madrid.

Forul mondial a anunțat că sancțiunea va produce efecte în toate competițiile.

„Comisia de Disciplină a FIFA a decis extinderea suspendării de șase meciuri impuse de UEFA jucătorului Gianluca Prestianni la nivel mondial”, anunță miercuri într-un comunicat FIFA.

Astfel, în cazul în care selecționerul Lionel Scaloni îl va convoca pentru Cupa Mondială, atacantul în vârstă de 20 de ani nu va putea evolua în primele două partide ale Argentinei.

Campioana mondială en-titre va debuta pe 17 iunie împotriva Algeriei, urmând să întâlnească Austria cinci zile mai târziu, într-o grupă din care mai face parte și Iordania.

Contextul sancțiunii

UEFA a investigat inițial un presupus incident de natură rasistă, susținut de Vinícius și de coechipierul său Kylian Mbappé. Forul european nu a putut demonstra acuzația de rasism, însă a confirmat utilizarea unui limbaj homofob de către Prestianni, motiv pentru care a aplicat sancțiunea.

Jucătorul a negat acuzațiile de rasism, dar a recunoscut folosirea unui termen jignitor.

Nu este clar dacă Prestianni va face parte din lotul Argentinei pentru Cupa Mondială. Acesta are o singură selecție la prima reprezentativă, într-un meci amical disputat în noiembrie, și a fost rezervă neutilizată în cel mai recent joc de pregătire.

Dacă nu va fi convocat, suspendarea va continua să fie executată în competițiile organizate de UEFA în sezonul viitor.

