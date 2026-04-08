FIFA deschide o anchetă disciplinară împotriva federației spaniole după scandări anti-musulmane la meciul Spania – Egipt

Forul mondial al fotbalului a anunțat că a început proceduri disciplinare în urma comportamentului unor suporteri spanioli în timpul partidei disputate pe stadionul RCDE din apropierea Barcelonei. Potrivit FIFA, investigația vizează scandările cu caracter anti-musulman auzite în tribune în timpul meciului de pregătire pentru Cupa Mondială, care s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. În timpul partidei, mai mulți suporteri au fost auziți scandând „cine nu sare este musulman”, mai arată Euronews.

Organizatorii au intervenit prin anunțuri la stația de amplificare a stadionului și prin mesaje afișate pe ecrane. Ei au reamintit spectatorilor că astfel de comportamente sunt interzise. Cu toate acestea, scandările au continuat. Incidentul a fost condamnat de mai multe instituții și oficiali spanioli. Jucătorul naționalei Spaniei, Lamine Yamal, care este musulman, a declarat că scandările sunt „disrespectuoase și intolerabile”. El a subliniat că problema rămâne una gravă chiar dacă nu a fost vizat direct.

Anchete paralele în Spania

Pe lângă procedura disciplinară deschisă de FIFA, poliția catalană Mossos d’Esquadra a lansat propria investigație asupra incidentelor. Ancheta este coordonată de procuratura specializată în infracțiuni motivate de ură și discriminare. Guvernul spaniol a condamnat la rândul său scandările din tribune. Ministrul de externe José Manuel Albares i-a transmis omologului său egiptean dezaprobarea autorităților de la Madrid față de comportamentul unor suporteri. La rândul său, ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a subliniat că Spania rămâne „o țară tolerantă și pluralistă”. El a reiterat respingerea oricăror forme de rasism. Rezultatul investigației FIFA ar putea duce la sancțiuni pentru federația spaniolă, în funcție de concluziile anchetei privind comportamentul suporterilor la meciul disputat la Barcelona.