FIFA deschide o anchetă disciplinară împotriva federației spaniole după scandări anti-musulmane la meciul Spania – Egipt

FIFA a deschis o procedură disciplinară împotriva federației spaniole de fotbal după scandările anti-musulmane auzite din tribune în timpul meciului amical dintre Spania și Egipt, disputat la Barcelona la finalul lunii martie, transmite Euronews.
Sursa foto: Felipe Mondino/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Victor Dan Stephanovici
08 apr. 2026, 10:22, Sport

Forul mondial al fotbalului a anunțat că a început proceduri disciplinare în urma comportamentului unor suporteri spanioli în timpul partidei disputate pe stadionul RCDE din apropierea Barcelonei. Potrivit FIFA, investigația vizează scandările cu caracter anti-musulman auzite în tribune în timpul meciului de pregătire pentru Cupa Mondială, care s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. În timpul partidei, mai mulți suporteri au fost auziți scandând „cine nu sare este musulman”, mai arată Euronews.

Organizatorii au intervenit prin anunțuri la stația de amplificare a stadionului și prin mesaje afișate pe ecrane. Ei au reamintit spectatorilor că astfel de comportamente sunt interzise. Cu toate acestea, scandările au continuat. Incidentul a fost condamnat de mai multe instituții și oficiali spanioli. Jucătorul naționalei Spaniei, Lamine Yamal, care este musulman, a declarat că scandările sunt „disrespectuoase și intolerabile”. El a subliniat că problema rămâne una gravă chiar dacă nu a fost vizat direct.

Anchete paralele în Spania

Pe lângă procedura disciplinară deschisă de FIFA, poliția catalană Mossos d’Esquadra a lansat propria investigație asupra incidentelor. Ancheta este coordonată de procuratura specializată în infracțiuni motivate de ură și discriminare. Guvernul spaniol a condamnat la rândul său scandările din tribune. Ministrul de externe José Manuel Albares i-a transmis omologului său egiptean dezaprobarea autorităților de la Madrid față de comportamentul unor suporteri. La rândul său, ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a subliniat că Spania rămâne „o țară tolerantă și pluralistă”. El a reiterat respingerea oricăror forme de rasism. Rezultatul investigației FIFA ar putea duce la sancțiuni pentru federația spaniolă, în funcție de concluziile anchetei privind comportamentul suporterilor la meciul disputat la Barcelona.

Recomandarea video