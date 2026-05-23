Pilotul român David Cosma-Cristofor, pe podium în prima cursă din runda a doua a Formulei 4 italiene

Plecat din prima poziție a grilei, Cosma-Cristofor, care ocupa locul al treilea la general, după prima rundă a campionatului, a pierdut câteva poziții imediat după start. Finlandezul Luka Sammalisto (US Racing), pornit din prima linie, a preluat conducerea încă din turul inaugural și a controlat cursa până la final, obținând prima sa victorie la Vallelunga.

Românul a reușit însă să recupereze și să revină pe locul secund, depășirea decisivă asupra lui Alex Ruta (Van Amersfoort Racing) fiind însoțită de un contact între cei doi, incident aflat în analiza oficialilor cursei.

Podiumul a fost completat de ucraineanul Oleksandr Savinkov (US Racing), autorul unei curse de recuperare după ce a pornit de pe poziția a opta a grilei.

„Startul nu a fost ideal și am coborât pe locul trei. De acolo a fost complicat să revin. L-am depășit pe Ruta, apoi a intrat safety car-ul și după aceea m-am concentrat doar să păstrez locul doi. A fost foarte greu să-l mențin. Sunt mulțumit, dar mai avem de îmbunătățit câteva lucruri”, a declarat Cosma-Cristofor după cursă.

Liderul clasamentului general, turcul Alp Aksoy (Prema Racing), a încheiat pe locul patru și a câștigat în ierarhia debutanților.

Cursa de deschidere a weekendului a fost marcată de numeroase dueluri și abandonuri. Safety car-ul a fost trimis pe circuit după un incident în care au fost implicați Kwan Zheng (Prema Racing) și Nicolas Cortes (Jenzer Motorsport), acesta din urmă primind penalizare. De asemenea, Pedro Lima și Andy Consani au fost nevoiți să abandoneze după incidente separate.

Rezultatele rămân provizorii până la finalizarea verificărilor tehnice de după cursă. La Vallelunga mai sunt programate încă două curse și finala etapei.