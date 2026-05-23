O atletă de 18 ani stabilește al doilea cel mai bun rezultat din istorie la proba de aruncare a suliței

Campioană mondială U20 la Lima 2024, sportiva din China Ziyi Yan și-a asigurat performanța încă de la prima încercare. Apoi, nu a mai aruncat în celelalte tentative de care beneficia.

Rezultatul de 71,74 metri o plasează pe Yan la aproape jumătate de metru de recordul mondial de 72,28 metri, stabilit în 2008 de dubla campioană olimpică cehă Barbora Špotáková.

Performanța reprezintă o îmbunătățire spectaculoasă a propriului record mondial U20, cu 5,85 metri.

Totodată, stabilește un nou record al Diamond League, depășind vechiul reper de 69,57 metri deținut de germanca Christina Obergföll.

În același timp, Ziyi Yan a stabilit și un nou record al reuniunii de la Xiamen, depășind performanța de 64,75 metri reușită sezonul trecut de grecoaica Elina Tzengko.

Deși era considerată deja una dintre cele mai promițătoare aruncătoare de suliță din lume, Yan nu a putut participa la Jocurile Olimpice din 2024 din cauza restricțiilor de vârstă impuse de World Athletics și a ratat, din același motiv, și Campionatul Mondial din 2025.