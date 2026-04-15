Premii record pentru atleți în Diamond League 2026: câștiguri de până la 60.000 de dolari în finală

Potrivit noului sistem, sportivii vor putea câștiga până la 20.000 de dolari la etapele din circuit și până la 60.000 de dolari la finala competiției. Acestea reprezintă cele mai mari sume acordate în istoria de 17 ani a seriei.

Totodată, numărul probelor „Diamond+”, în care se acordă premii superioare, va crește de la patru la opt la fiecare reuniune, oferind mai multor atleți șansa de a accesa câștigurile maxime.

„Această ajustare reflectă angajamentul nostru pentru un sistem competitiv, sustenabil financiar și echitabil din punct de vedere al egalității de gen”, a declarat Petr Stastny, directorul executiv al competiției, într-un comunicat oficial.

Fondul total de premiere rămâne neschimbat față de 2025, la un nivel record de 9,24 milioane de dolari. De asemenea, premiile standard vor fi menținute: până la 10.000 de dolari la etapele din circuit și 30.000 de dolari la finală.

Noua structură prevede ca fiecare etapă să includă obligatoriu opt probe „Diamond+”. Acestea vor cuprinde două probe de sprint sau de garduri (masculin și feminin), două de semifond și fond, două de sărituri sau aruncări, plus încă două la alegerea organizatorilor, asigurând astfel diversitate și egalitate între discipline.

Sezonul 2026 va debuta pe 16 mai, la Shanghai/Keqiao, și se va încheia cu finala de la Bruxelles, programată în perioada 4-5 septembrie.

Pe lângă premiile directe, organizatorii estimează că aproximativ 18 milioane de dolari vor fi distribuiți sportivilor, incluzând taxe de participare și servicii precum transport, cazare și asistență medicală.

Lansată în 2010, sub egida forului mondial de specialitate, Wanda Diamond League reunește anual 15 competiții de atletism, desfășurate în 13 țări de pe patru continente. Reprezintă cea mai importantă serie de competiții de o zi din atletismul mondial.