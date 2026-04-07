Șeful FIFA, Gianni Infantino, mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: Este o zi foarte tristă pentru fotbal

„Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru – Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani”, a transmis Gianni Infantino, potrivit Federației Române de Fotbal.

Șeful FIFA a subliniat că Lucescu lasă în urmă o moștenire importantă, amintind atât perioada în care a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA 1970, cât și cariera sa îndelungată ca antrenor.

„Toți cei care au avut plăcerea de a-l cunoaște și privilegiul de a lucra cu el știu cât de mult a trăit și a respirat fotbalul”, a mai spus el.

„Inima mea, precum și gândurile întregii comunități fotbalistice globale, se îndreaptă către familia sa, către prieteni și către toți cei care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace”, a încheiat Infantino.

Marele antrenor Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul antrenor era internat, unitatea medicală precizând că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Lucescu fusese internat de urgență pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament, în contextul înfrângerii suferite de echipa națională a României în fața Turciei, scor 0-1, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.