UE lansează „titluri de stat” pentru investitori. De ce se înghesuie marile fonduri să cumpere obligațiunile de 9 miliarde de euro / O parte din bani vor fi utilizați și pentru sprijinul Ucrainei

Operațiunea a fost realizată de Comisia Europeană, care se împrumută în numele Uniunii Europene pentru a finanța programe comunitare importante.

O obligațiune pe 10 ani

Tranzacția a constat într-o singură tranșă: o nouă obligațiune a Uniunii Europene în valoare de 9 miliarde de euro, cu scadența la 12 decembrie 2036.

Obligațiunea are o maturitate de 10 ani, un cupon de 3,250% și un randament de ofertă de 3,325%. Prețul de emitere a fost stabilit la 99,342% din valoarea nominală.

Interesul investitorilor a fost extrem de ridicat. Cartea finală de ordine a depășit 118 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o suprasubscriere de aproximativ 13 ori.

Managerii principali ai tranzacției au fost băncile Barclays, DZ Bank, Morgan Stanley, Societe Generale și UBS.

Cum vor fi folosiți banii

Fondurile obținute vor fi folosite pentru finanțarea mai multor programe ale Uniunii Europene, în special în cadrul planului de redresare economică NextGenerationEU.

O parte din bani vor fi utilizați și pentru sprijinul acordat Ucraina, precum și pentru alte programe europene.

De la începutul anului 2026, Comisia Europeană a emis deja obligațiuni în valoare de 45,4 miliarde de euro, din obiectivul total de finanțare de 90 de miliarde de euro stabilit pentru prima jumătate a anului.

Următoarea operațiune din calendarul de finanțare al UE va fi o licitație de titluri pe termen scurt, programată pentru 18 martie 2026.

De ce sunt atât de căutate obligațiunile UE

Obligațiunile Uniunii Europene sunt considerate investiții sigure pe piețele financiare. Împrumuturile sunt garantate de bugetul UE, iar contribuțiile statelor membre reprezintă o obligație juridică stabilită prin tratatele europene.

Din 2023, Uniunea Europeană a adoptat o strategie de finanțare unificată, prin care emite obligațiuni sub o singură denumire, EU-Bonds, în locul unor instrumente separate pentru fiecare program.

În prezent, valoarea totală a obligațiunilor emise de UE în cadrul acestei strategii a ajuns la peste 611 miliarde de euro. Datoria totală a Uniunii Europene se ridică la aproximativ 784 de miliarde de euro, din care 36,55 miliarde de euro reprezintă titluri pe termen scurt, numite EU-Bills.

O mare parte din fondurile atrase până acum a fost deja direcționată către statele membre prin programe de redresare economică și investiții. Peste 379 de miliarde de euro au fost plătite țărilor UE prin mecanismul de redresare și reziliență al programului NextGenerationEU.