Câciu (PSD) avertizează din nou asupra recesiunii: Măsuri proaste luate în ultimele șase luni

„În viziunea unor analiști de carton, recesiunile (tehnice sau reale) care se petrec când sunt premieri de la PNL sunt chestiuni normale, chiar pozitive, eventual „V”-uri, care atestă „profesionalism” (în realitate, incompetență crasă, orice prost te poate băga în recesiune sau în criza). În viziunea acelorași analiști de carton, creșterile economice de 4%, de 3%, sau cele de 2%, care se petrec în timpul premierilor PSD reprezintă apocalipsa economică și faliment. Personal, nu dau doi bani pe valoarea acestor trompete. Când eu anunțam că va fi recesiune la final de an, ei erau cu deficitul în narativ și negau efectele tâmpeniei privind creșterea pro-ciclică a taxelor pe consum (accize și TVA). Erau cu deficitul în narativ, deficit pe care nici astăzi, daca îi întrebi, nu știu să il structureze (e din investiții și dobânzi, e din social, e structural, nu este). Am anunțat că România intră in zona periculoasă a recesiunii. Anii trecuți a fost evitată. Acum nu! Pentru că… măsuri proaste luate în ultimele șase luni”, a spus Adrian Câciu, pe Facebook.

Fostul ministru de Finanțe avertizează că și faptul că România nu are buget „ne duce la încă o piatră de moară agățată de gâtul economiei”.

Fără buget, România pierde 3 miliarde de euro

Câciu afirmă că 3 miliarde euro a pierdut România pentru că nu are încă buget: „Din cursul valutar și din diferențialul de dobânzi. Din lipsa unui cadru fiscal bugetar pe care investitorii să îl cunoască. Din lipsa împrumuturilor externe ieftine care se fac, de regulă, în ianuarie, când investitorii plasează restul de bani cu care au rămas din anul precedent. Asta nu spun analiștii de carton. Alte 3 miliarde le pierdem pentru că s-a abrogat interdicția de externalizare a veniturilor la multinaționale. Asta nu vă spun analiștii de carton. Să nu cumva să supere pe potențialii viitori stăpâni (plătitori de consultanță). Ne mai spuneau că intrăm în junk dacă nu ne sinucidem economic. Nu am avut niciodată, în ultimii 15 ani acest pericol și numai cineva care habar nu are să negocieze cu agențiile de rating poate susține o asemenea tâmpenie. I-aș provoca să arate structura datoriei externe și care sunt investitorii străini care ar fi loviți direct de o retrogradare la „junk”. Poate ar observa că ar fi tocmai acei investitori care provin din aceeași zona cu agențiile de rating”, precizează fostul ministru.

Acesta amintește că se spunea că România pierde fonduri europene, dar „niciunul nu a deschis vreun regulament european să vadă etapele privind sancțiunile pe fonduri europene (anul I, amendă de 0,5% din PIB, anul II, suspendare angajamente viitoare, anul III suspendare plăți)”.

„Ar fi imposibil, având în vedere structura deficitului (creat pe investiții care au vârf doar 2 ani, dar și pe cheltuieli ridicate cu dobânzile datorate refuzului BCE de intervenție pe dobânzile din țările vecine războiului). Practic, ori suferă de sindromul Stockholm ori au o lipsă de respect crasă față de domeniul de analiză sau de cetățeni. Ne mai spun că, daca ne luăm de Bolojan, avem instabilitate politică și cresc dobânzile. Na, de când mă iau de Bolojan, dobânzile au scăzut cu 12%, de la 7,5% la 6,6%. Ce e rău în tot zgomotul ăsta? Că oameni superficiali, care se vând ieftin (a se vedea cifrele de afaceri ale firmelor pe care le conduc) se adresează altor oameni superficiali, unii dintre ei politicieni, care nu ar deschide o carte de economie sau de finanțe, dar care rostogolesc tâmpeniile analiștilor de carton. Creează percepții și cresc ura față de partidele de la putere. De fapt, hranesc extremismul fără să conștientizeze. Un sfat, de final: Nu vă mai luați dupa aceste trompete! Ăștia vă omoară cu zâmbetul pe buze, spunându-va că voi sunteți de vină că nu aveți bani, că sunteți săraci sau că muriți. Bătălia va fi cum facem să inversăm trendul descrescător al economiei și al scăderii puterii de cumpărare. Din punctul meu de vedere, oricine se va opune stimulentelor economice și măsurilor sociale ar trebui să plece acasă! România nu este experiment de austeritate!”, încheie Adrian Câciu.

LIberalul Hubert Thuma a vorbit de recesiunea tehnică

Hubert Thuma a spus că scăderea consumului 5 luni la rând înseamnă scăderea economiei pe două trimestre, ceea ce înseamnă recesiune tehnică.

„Să vă dau o veste proastă: România va avea și al treilea trimestru de scădere Citesc datele economice și mă consult cu specialiștii. Și e posibil să avem și al patrulea trimestru, tot cu scădere. Primele date le vom primi în data de 13 februarie. (…) În data de 13 februarie România va afla oficial că este în recesiune tehnică”, a spus Thuma la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă există varianta în care să înțeleagă premierul Ilie Bolojan că e pe un drum greșit sau dacă există varianta în care liderii PNL să nu îl mai lase să greșească, Hubert Thuma a spus că „în ultimul timp auzim foarte mult vorbindu-se de acest deficit”: „Să știți că acest deficit nu a fost făcut peste noapte și nici nu poate fi rezolvat peste noapte”.

„Vorbim aici de ani… sunt ani de decizii și de dezechilibre și de o economie care s-a bazat în principal pe consum. (…) O economie normală se bazează pe investiții și pe producție, pentru că doar investițiile generează și locuri de muncă și venituri, și pentru bugetul local și pentru bugetul național”.