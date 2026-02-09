Prima pagină » Politic » Gândul: Antonescu, reacție în scandalul din PNL: Salut declarațiile domnului Thuma! / Spune adevărul

Gândul: Antonescu, reacție în scandalul din PNL: Salut declarațiile domnului Thuma! / Spune adevărul

Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale de Ilie Bolojan. Crin Antonescu spune, în exclusivitate pentru Gândul că, în fond, nu mai contează ce s-a întâmplat atunci, însă îi dă dreptate lui Hubert Thuma.
Gândul: Antonescu, reacție în scandalul din PNL: Salut declarațiile domnului Thuma! / Spune adevărul
Laura Buciu
09 feb. 2026, 13:01, Politic

Hubert Thuma, liderul CJ Ilfov, a declarat că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost „trădat” în campania pentru prezidențiale de Ilie Bolojan. Declarațiile vin pe fondul unui război intern tot mai intens între aripa Bolojan și aripa Thuma–Rareș Bogdan, care contestă atât conducerea partidului, cât și modul de guvernare.

Crin Antonescu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul că, în fond, nu mai contează ce s-a întâmplat atunci, însă îi dă dreptate lui Hubert Thuma.

„Mi-am asumat integral rezultatul din alegerile prezidențiale. Fiecare știe ce și cum a făcut în campanie și, în fond, nu mai contează. Altfel, eu salut declarațiile domnului Thuma. Nu doar pentru că spune adevărul ci, mai ales, pentru că pune o problemă esențială pentru PNL (și, implicit, pentru toată scena politică): „userizarea” sau respectarea programului conservator adoptat la ultimul congres”, spune Crin Antonescu, pentru Gândul.

Întrebat dacă e posibil ca Ilie Bolojan, în vara lui 2024, să fi fost deja parte dintr-un plan, Hubert Thuma a răspuns: „Eu cred că da” .

Crin Antonescu a fost trădat. Și am să vă dau și două două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte, Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candidat Crin Antonescu la Președinția României. Candidatul PNL la prezidenția României va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. Și știți că o campanie e mult mai mult, nu doar cele patru săptămâni de campanie propriu-zisă. Tu ai nevoie și de o pre-campanie. Ai nevoie să te pregătești. Ai nevoie să mergi în teritoriu. Oamenii să cunoască să-ți cunoască candidatul. Crin Antonescu nu a putut să înceapă campania cu trei luni înainte cum ar fi fost optim pentru că tot timpul în spațiul public se vorbea nu e Crin Antonescu, candidatul va fi Ilie Bolojan. Și încă o dată vă spun: niciodată Ilie Bolojan nu a ieșit să dezmintă acest lucru. Al doilea lucru. Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a afirmat Hubert Thuma.

 

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Când poate fi refuzat concediul medical. Situațiile în care angajații pot rămâne fără indemnizație
CSID
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor