Crin Antonescu spune că Ilie Bolojan îl are drept model politic pe Traian Băsescu: „Este mult mai aproape de USR decât de PNL”

Crin Antonescu spune că l-a privit mult timp pe Ilie Bolojan ca pe un liberal autentic, format în vechea tradiție a partidului, dar că percepția sa s-a schimbat radical în ultimii ani.

Fostul lider PNL afirmă că apropierea lui Bolojan de zona politică a USR și de stilul politic promovat în epoca Băsescu este tot mai evidentă.

„În primul rând am greșit atunci când, poate și pentru că am avut amândoi o vechime mare în partid, l-am considerat a fi un liberal. Un liberal așa cum înțelegea partidul pe vremea lui Tăriceanu, pe vremea mea, pe niște valori și pe o istorie pe care noi le-am avut. Astăzi constat că domnul Bolojan este mult mai aproape de USR, de această cultură politică neobăsistă. Cred, în paranteză fie spus, că Traian Băsescu este cumva modelul său în politică”, a afirmat acesta la emisiunea lui Ionuț Cristache, difuzată la Gândul.

Antonescu a explicat că diferențele dintre un bun administrator și un lider politic de anvergură sunt uriașe și că experiența administrativă nu este suficientă pentru funcții de vârf în stat.

Fostul politician a subliniat că poziția de prim-ministru este cea mai dificilă din sistemul politic românesc și necesită mult mai mult decât performanță locală.

„Nu vreau să fie luată asta drept o ofensă, însă când ești prim-ministru ești altceva decât un bun administrator, mai mult decât un bun primar. Este cea mai grea poziție din politica românească, chiar și într-un sistem prezidențial sau semi-prezidențial cum este al nostru.”

„Ne imaginăm eroi politici când nu îi vedem”

Crin Antonescu a mai spus că, în lipsa unor figuri politice puternice, electoratul și liderii politici ajung să proiecteze speranțe pe anumite persoane, chiar dacă realitatea nu confirmă aceste așteptări.

În opinia sa, distanța față de scena națională l-a avantajat pe Ilie Bolojan, contribuind la construirea unei imagini mai puternice decât ar fi fost justificat politic.

„Am trăit cu convingerea că ne căutăm eroi pozitivi când nu îi vedem și îi imaginăm. Poate distanța l-a avantajat pe domnul Bolojan, pentru că este un om serios.”