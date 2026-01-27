Crin Antonescu: Îmi e rușine de cum îl conduce Macron pe Nicușor Dan 

Crin Antonescu susține că modul în care România este reprezentată în relațiile internaționale a ajuns într-un punct critic, iar imaginea președintelui în întâlnirile cu liderii europeni reflectă o capitulare diplomatică. În opinia sa, nu este vorba despre forță politică sau impunerea unor condiții, ci despre simpla prezență activă la masa deciziilor.

Fostul lider liberal a comparat poziția României cu cea a altor state din regiune, arătând că liderii lor sunt vizibili și vocali în marile discuții europene, în timp ce România lipsește din prim-plan.

„Împreună cu Macron, modul în care se dă deoparte al nostru, Nicușor Dan, și e condus… sunt lucruri într-adevăr simbolice și de care ți-e rușine. Dar și mai rușine mi-e de faptul că nu am chiar nimic de spus. Eu, ca român, n-am nimic de spus. Nu-i vorba de a bate cu pumnul în masă, nu-i vorba de a impune reguli cuiva. Nu-i vorba de a schimba echilibrul de forțe din lume sau din Europa. E vorba să deschizi gura și să arăți că exiști”, a declarat Antonescu.

Antonescu a subliniat că alte state, precum Finlanda sau Polonia, reușesc să își facă vocea auzită și să fie prezente constant în negocierile importante, indiferent dacă pozițiile lor sunt sau nu populare.

„Uitați-vă la președintele Finlandei. Nu mai vorbim de Polonia și de alții. Sunt acolo oamenii. Poți fi de acord cu ei sau nu, îi lauzi, îi înjuri, dar sunt acolo”, a mai spus acesta.

În cadrul interviului, Crin Antonescu a mers mai departe și a afirmat că problema nu mai este una de adaptare sau de învățare a funcției, ci una structurală, pe care o consideră fără soluție.

„Președintele este primul chemat, primul obligat să exprime România în plan internațional și este profund și definitiv incapabil. Nu se face ucenicie la Cotroceni, mai ales în vremurile astea. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt ireparabile”, a adăugat el.

Fostul candidat la prezidențiale a fost categoric atunci când a fost întrebat dacă mai există șanse de corectare a situației, afirmând că actualul șef al statului nu poate deveni un lider credibil pe plan extern.

„Nu văd cine și cum ar putea să-l facă pe Nicușor Dan să știe și să spună ceva în politica externă sau despre această țară. Sunt ireparabile”, a conchis fostul candidat la prezidențiale.