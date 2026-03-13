Prima pagină » Știri externe » Macron, despre atacul asupra bazei militare din Irak: „Este inacceptabil”. Un soldat francez a fost ucis

Macron, despre atacul asupra bazei militare din Irak: „Este inacceptabil”. Un soldat francez a fost ucis

Președintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat, vineri, atacul cu drone asupra bazei militare Erbil, situat în nordul Irakului. În urma atacului, un soldat a murit, iar mai mulți au fost răniți.
Foto: Hepta
Daiana Rob
13 mart. 2026, 06:38, Știri externe

Într-o postare publicată, vineri dimineața, pe X, președintele Franței, Emmanuel Macron a condamnat atacul cu drone, petrecut în cursul nopții, asupra bazei militare din Erbil, situată în nordul Irakului. Acesta a anunțat că un soldat francez a murit.

„Adjutantul-șef Arnaud Frion din cadrul celui de-al 7-lea batalion de vânători alpini din Varces a murit pentru Franța în timpul unui atac în regiunea Erbil din Irak. Familiei sale și camarazilor săi de arme le transmit toată afecțiunea și solidaritatea națiunii, a scris Macron.

El a condamnat atacul, precizând că este „inacceptabil”.

„Acest atac împotriva forțelor noastre angajate în lupta împotriva Daesh din 2015 este inacceptabil. Prezența lor în Irak se înscrie strict în cadrul luptei împotriva terorismului. Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri”, a scris Macron.

Președintele Franței a precizat, de asemenea, că mai mulți militari francezi au fost răniți. Reamintim că era vorba despre șase soldați francezi care au fost răniți în urma atacului.

Aceștia desfășurau exerciții comune de pregătire antiteroristă, alături de forțele forțele Peshmerga din regiunea Kurdistan.

„Mai mulți dintre militarii noștri au fost răniți. Franța este alături de ei și de familiile lor”, a declarat Macron.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat, vineri, în cea de-a 14-a zi de conflict, iar atacurile continuă în țările din Golful Persic.

