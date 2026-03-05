Prima pagină » Știri externe » Macron îi cere lui Netanyahu să evite o ofensivă terestră în Liban

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să evite lansarea unei ofensive terestre în Liban, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Euronews. Liderul de la Paris a făcut apel la respectarea integrității teritoriale a Libanului și la revenirea la un armistițiu.
Macron îi cere lui Netanyahu să evite o ofensivă terestră în Liban
Foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
05 mart. 2026, 08:33, Știri externe

Emmanuel Macron a anunțat că a discutat telefonic cu Benjamin Netanyahu și i-a cerut să se abțină de la o ofensivă terestră în Liban. „L-am îndemnat pe premierul israelian să respecte integritatea teritorială a Libanului și să evite o operațiune terestră”, a transmis Macron într-un mesaj public, arată Euronews.

Convorbirea reprezintă primul dialog dintre cei doi lideri după o perioadă tensionată în relațiile bilaterale. Tensiunile au fost alimentate inclusiv de decizia Franței de a recunoaște statul palestinian.

Discuții și cu liderii libanezi

Președintele francez a precizat că a discutat și cu liderii de la Beirut, inclusiv cu președintele Joseph Aoun și premierul Nawaf Salam. Macron a insistat asupra necesității revenirii la acordul de încetare a focului. El a cerut autorităților libaneze să facă presiuni asupra grupării Hezbollah pentru a opri atacurile asupra Israelului.

Potrivit autorităților locale, peste 83.000 de persoane au fost deja strămutate din locuințele lor în urma intensificării schimburilor de focuri dintre Israel și Hezbollah.

Franța își consolidează prezența militară în regiune

În paralel cu apelurile diplomatice, Parisul își întărește poziția militară în regiune.

Emmanuel Macron a anunțat desfășurarea unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană în state partenere din Orientul Mijlociu. Manevra include și Cipru, după incidentele cu drone care au vizat baze militare britanice. De asemenea, Franța a trimis în Mediterană portavionul Charles de Gaulle, într-o mișcare menită să protejeze interesele franceze și să contribuie la stabilitatea regională.

Conflictul s-a extins în Liban după ce gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat atacuri asupra Israelului în urma morții liderului suprem iranian în loviturile aeriene recente.

