Sute de victime în urma atacurilor israeliene asupra Libanului

În urma atacurilor israeliene asupra Libanului 52 de persoane au murit și alte 154 au fost rănite, potrivit Al Jazeera. Bilanțul actualizat a fost prezentat luni seara de guvernul libanez.

Bombardamentele din sudul și estul Libanului, dar și din suburbiile Beirutului au strămutat peste 28.000 de persoane.

Luni, armata israeliană a emis ordine privind evacuarea a 18 localități libaneze. Tot luni, Israelul a bombardat suburbiile sudice ale capitalei Libanului și zonele din sud ale țării.

Hezbollah, gruparea libaneză aliată cu Iranul, a atacat Israelul peste noapte, ca răspuns la uciderea liderului iranian Khamenei.