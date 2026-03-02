Prima pagină » Știri externe » Sute de victime în urma atacurilor israeliene asupra Libanului

Sute de victime în urma atacurilor israeliene asupra Libanului

Sute de persoane au murit sau au fost rănite în urma atacurilor israeliene asupra Libanului, bilanțul este realizat de autoritățile libaneze. Anterior, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru numeroase localități libaneze despre care susține că sunt folosite de Hezbollah.
Sursa foto: X
Petru Mazilu
02 mart. 2026, 20:39, Știri externe

În urma atacurilor israeliene asupra Libanului 52 de persoane au murit și alte 154 au fost rănite, potrivit Al Jazeera. Bilanțul actualizat a fost prezentat luni seara de guvernul libanez.

Bombardamentele din sudul și estul Libanului, dar și din suburbiile Beirutului au strămutat peste 28.000 de persoane.

Luni, armata israeliană a emis ordine privind evacuarea a 18 localități libaneze. Tot luni, Israelul a bombardat suburbiile sudice ale capitalei Libanului și zonele din sud ale țării.

Hezbollah, gruparea libaneză aliată cu Iranul, a atacat Israelul peste noapte, ca răspuns la uciderea liderului iranian Khamenei.

