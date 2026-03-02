O activistă din cadrul Organizației pentru Libertatea Femeilor din Irak a fost împușcată mortal la Bagdad

Activista Yanar Mohammed a fost rănită grav „și, în ciuda faptului că a fost dusă la spital și a eforturilor de a o salva, a cedat rănilor”. OWFI a îndemnat autoritățile să găsească autorii atacului, potrivit Le Figaro

Yanar Mohammed a co-fondat această organizație în 2003 pentru a oferi protecție femeilor victime ale violenței. În 2016, a primit Premiul Rafto pentru Drepturile Omului din partea Norvegiei pentru munca sa în numele minorităților și al femeilor victime ale violenței sexuale din Irak.

„Violența sexuală face adesea parte din planurile de luptă, iar Irakul este doar unul dintre multele locuri în care drepturile femeilor sunt sacrificate pentru obiective politice și militare”, a subliniat Fundația Rafto la acea vreme.

Luni, organizația sa a declarat că este „profund șocată de acest atac brutal împotriva uneia dintre cele mai curajoase activiste pentru drepturile omului din timpul nostru”. „Acest asasinat reprezintă nu doar un atac asupra lui Yanar Mohammed ca persoană, ci și asupra valorilor fundamentale cărora și-a dedicat viața: libertatea femeilor, democrația și drepturile universale ale omului”, a adăugat fundația.

Asasinatele, tentativele de omor și răpirile au vizat numeroși activiști din Irak, inclusiv pe renumitul academician Hisham al-Hashemi, care a fost împușcat mortal lângă casa sa în iulie 2020.