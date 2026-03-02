Prima pagină » Știri externe » O activistă din cadrul Organizației pentru Libertatea Femeilor din Irak a fost împușcată mortal la Bagdad

O activistă din cadrul Organizației pentru Libertatea Femeilor din Irak a fost împușcată mortal la Bagdad

Activista pentru drepturile femeilor din Irak, Yanar Mohammed, a fost împușcată mortal la Bagdad luni, a anunțat organizația sa. „La ora 9:00 (6:00 GMT), doi bărbați înarmați aflați pe o motocicletă au deschis focul asupra ei în fața casei”, a declarat Organizația pentru Libertatea Femeilor din Irak (OWFI).
O activistă din cadrul Organizației pentru Libertatea Femeilor din Irak a fost împușcată mortal la Bagdad
Sursa: X
Laurentiu Marinov
02 mart. 2026, 21:32, Știri externe

Activista Yanar Mohammed a fost rănită grav „și, în ciuda faptului că a fost dusă la spital și a eforturilor de a o salva, a cedat rănilor”. OWFI a îndemnat autoritățile să găsească autorii atacului, potrivit Le Figaro

Yanar Mohammed a co-fondat această organizație în 2003 pentru a oferi protecție femeilor victime ale violenței. În 2016, a primit Premiul Rafto pentru Drepturile Omului din partea Norvegiei pentru munca sa în numele minorităților și al femeilor victime ale violenței sexuale din Irak.

„Violența sexuală face adesea parte din planurile de luptă, iar Irakul este doar unul dintre multele locuri în care drepturile femeilor sunt sacrificate pentru obiective politice și militare”, a subliniat Fundația Rafto la acea vreme.

Luni, organizația sa a declarat că este „profund șocată de acest atac brutal împotriva uneia dintre cele mai curajoase activiste pentru drepturile omului din timpul nostru”. „Acest asasinat reprezintă nu doar un atac asupra lui Yanar Mohammed ca persoană, ci și asupra valorilor fundamentale cărora și-a dedicat viața: libertatea femeilor, democrația și drepturile universale ale omului”, a adăugat fundația.

Asasinatele, tentativele de omor și răpirile au vizat numeroși activiști din Irak, inclusiv pe renumitul academician Hisham al-Hashemi, care a fost împușcat mortal lângă casa sa în iulie 2020.

 

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor