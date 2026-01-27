Crin Antonescu: „Doar nu vă imaginați că CNN e brusc interesat de ce mai crede ministrul de Externe al României”

Invitat la podcastul „Ai aflat!”, cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a precizat că treaba unui ministru de Externe al unei țări este să găsească o soluție de compromis între „lucrurile corecte” și cele „oportune”.

Crin Antonescu a apreciat că, spre deosebire de alți oameni politici ai României, ministra de Externe Oana Țoiu onorează invitațiile presei și le fructifică diplomatic.

„Aș face remarca, până una alta, că, dom’le, măcar, spre deosebire de alți cavaleri, președinți și prim-miniștri, femeia să duce și vorbește la CNN, dacă tot te-a invitat. Asta e un lucru bun”, a spus acesta.

„Servește cauza!”

Cu toate astea, Ionuț Cristache i-a atras atenția că titlul nu era foarte prietenos: „Ministrul român de Externe îl pleznește pe Trump”.

În replică, fostul politician a spus:

„Doar nu vă imaginați că CNN-ul e brusc interesat de ce mai crede ministrul de extern al României.

A fost luat pentru că așa s-a interpretat. Servește cauza, e corect.

Doamna Țoiu, apropo, spunând un lucru corect în sine, dar care nu era probabil oportun de plasat în acest context, tocmai pentru că CNN și tocmai din cauza contextului din Statele Unite.

Treaba unui ministru de externe este să îmbine și lucrurile corecte și mai ales cu lucrurile oportune”, a spus Antonescu.