Crin Antonescu: „Bolomania din România se apropie de final”

Crin Antonescu e pe cale să devină trend-setter cu un termen pe care l-a folosit în podcastul lui Ionuț cristache, „Ai aflat!”: „Bolomania” - un termen menit să sugereze că, de fapt, toată mistica din jurul lui Bolojan, ca lider autoritar și dur, tinde să se crape în curând.
Luiza Moldovan
27 ian. 2026, 20:26, Politic

„Imaginea publică a domnului Bolojan, atitudine, gesturi, reacții, vorbe, servește cauzei liberalismului în România?”.

Este întrebarea pe care Ionuț Cristache i-a adresat-o lui Crin Antonescu la podcastul său, „Ai aflat!”.

Însă fostul politician a ezitat câteva secunde bune înainte să răspundă.

„Când un lider urcă, nu mai contează cum urcă”

„Ezit la gândul ce înseamnă, dacă mai înseamnă ceva o cauză a liberalismului în România sau oriunde”, a spus acesta.

„În general, aceste lucruri se judecă la televizor cu sondajele în mână (deși știu toți că sondajele nu sunt foarte credibile)”.

Crin Antonescu a avansat ideea că, în esență, ascensiunea unui lider puternic e un motiv de „bucurie” care nu ține cont de metodele prin care liderul respectiv câștigă simpatie – important e să câștige:

„Câtă vreme un lider, cum e cazul domnului Bolojan, parcurge o perioadă de ascensiune, nu se pune problema ce valori, prin ce mijloace, cu ce discurs omul respectiv câștigă puncte, ci toți se înghesuie să se bucure: „uite, că ne trage, uite, că ne duce în sus Nu e vorba de cauza liberalismului”, a spus Antonescu.

„Bolomania din România e pe final”

Acesta a adăugat și că în jurul lui Bolojan s-a construit „un adevărat mit”, „o operațiune d eimagine puternică”, căreia, întrucâtva, și politicianul i-a căzut victimă.

„Ați căzut victima mitului Bolojan?”, a intervenit moderatorul Ionuț Cristache.

„Am căzut victima în sensul că am avut și eu o evaluare greșită”, a replicat Antonescu.

„Cred însă că operațiunea e pe cale să eșueze din câteva motive, (…)”.

Întrebat dacă consideră că guvernarea Bolojan se apropie de final, Antonescu a răspuns:

„Guvernarea nu știu, dar Bolomania da”, „din trei motive: pentru că ea s-a gândit și s-a construit pe constatarea mai vechea noastră că românii par să aprecieze conducătorii duri, încruntați, hotărâți, aspri”, a comentat Antonescu.

