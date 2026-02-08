Thuma: Se încearcă userizarea PNL // PNL nu mai are un mesaj articulat

Hubert Thuma a spus, duminică seara, la Antena 3 CNN, că este clar că voturile din Parlament au reprezentat „dușuri reci” pentru premierul Ilie Bolojan, care este, de altfel, și președintele PNL.

Hubert Thuma a menționat că el nu este „liderul puciștilor”, pentru că „n-a fost un puci” în PNL.

„N-am fost liderul puciștilor pentru că nu a existat un puci în Partidul Național Liberal. Evident că avem lucruri pe care să îi reproșăm domnului Bolojan. Îi reproșez o anumită încercare de USR-izare a partidului. Și acest lucru este evident. Uitați-vă la funcțiile ministeriale. În afară de un ministru liberal, ceilalți trei miniștri nu fac parte din Partidul Național Liberal. Uitați-vă la cabinetul lui din Piața Victoriei. Sunt mai mulți cei de la USR și cei de la REPER care sunt la cabinetul premierului decât de la PNL. Da, este o USR-izare a partidului”, a spus Thuma, la Antena 3 CNN.

Președinele CJ Ilfov a fost întrebat dacă această încercare de userizare nu reprezintă, de fapt, așa cum spun oameni apropiați premieurlui, o încercare a șio Bolojan de a atrage electoratul USR sau de a determina o fuziune a PNL cu USR.

„Eu cred că este o utopie și am să vă și argumentez această afirmație a mea. Domnul Pîslaru (…) n-a trecut de votul popular în vara anului trecut sau la alegerile de acum 2 ani. A luat 2% în Iași. Care este figura nouă cu care vine PNL-ul în București? Pîslaru a luat 2% la Iași. Eu nu cred că acești oameni pot veni și pot ajuta PNL-ul să redevină partidul care să se poată bate de la egal la egal cu celelalte partide în București”, a spus Hubert Thuma.

Întrebat dacă, totuși, această gândire, dacă a exprimat-o vreodată Ilie Bolojan, aceea de a încerca să atragă electoratul USR, Hubert Thuma a răspuns: „Da”. La întrebarea ce i-au spus cei din PNL lui Bolojan, Thuma a spus: „Că ar trebui să încercăm cu lideri din PNL să facem acest lucru, să ne recâștigăm electoratul”.

Președintele CJ Ilfov a acuzat că în prezent, PNL-ul nu mai are „un mesaj articulat”.

„PSD-ul apără categoriile vulnerabile. Este normal. PNL-ul ar trebui să aibă un mesaj pentru oamenii mici de afaceri și mijlocii, pentru mediul de afaceri, pentru oamenii mari de afaceri. Noi nu mai avem la ora actuală niciun mesaj către nicio categorie din această țară. Cred că aceasta este problema noastră”, spune Thuma.

Despre votul din parlament al liberalilor, care nu au ales „oamenii lui Bolojan”, Hubert Thuma a spus că „evident că ar trebui să fie percepute dușuri reci (de către Ilie Bolojan – n.r.)”.