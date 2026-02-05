Ministrul Apărării: nu se schimbă modul în care se calculează pensiile actuale

Ministrul Apărării, Radu Miruță a declarat că formula de calcul a pensiilor militarilor rămâne neschimbată. Un grup de lucru tehnic, analizează, însă alte aspecte.

„Este un grup de lucru care se desfășoară la Ministerul Afacerilor Interne unde sunt specialiști din toate instituțiile care sunt implicați. Nu a venit la nivel politic o decizie peste niște lucruri tehnice.

Discuția cu domnul Predoiu este ca, la nivel tehnic oamenii să analizeze diverse scenarii cu diverse consecințe, după care se va lua o decizie politică. Și este foarte clar și principiul de la care acest grup de lucruri lucrează. 1. că nu se schimbă modul în care se calculează pensiile actuale, nu se schimbă formula. 2. că nu vor fi forțați oameni dacă nu vor. 3. încercăm să rearanjăm piesele pe tabla de șah, astfel încât să poată fi crescută solda”, a spus Radu Miruță.

În privința vârstei de pensionare a militarilor, ministrul Apărării a declarat : „Vârsta de pensionare este un proiect, în desfășurare, nu un proiect, este o lege astăzi care reglementează că vârsta de pensionare ajunge standard la 65 de ani în 2035 și crește gradual în fiecare an. Există deja astea”.