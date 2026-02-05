Bărbatul aflat în Arest după ce și-a sechestrat iubita și copilul a încercat să se sinucidă

Bărbatul de 21 de ani se afla în curte, la aer, când a încercat, joi să își facă rău. Situația a fost observată imediat de polițiști, care au intervenit și au împiedicat producerea unui eveniment tragic. De asemenea, i-au acordat primul ajutor bărbatului.

În acest moment, bărbatul este în viață, conștient și a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate, conform procedurilor legale.

Este vorba despre bărbatul în vârstă de 21 de ani, cercetat de polițiști din cadrul Secției 25, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în cadrul unui dosar penal privind violența domestică și lipsirea de libertate față de concubină și copilul în vârstă de 1 an, faptă comisă anterior, la data de 24 ianuarie 2026.

Poliţiştii au intervenit, în 24 ianuarie, într-un apartament din Captială, unde o femeie fusese sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia era emis ordin de protecţie.