Spania: Proprietarul chinez al unui coafor a fost arestat pentru că ar fi finanțat gruparea Hamas

Potrivit poliției regionale din Spania, anchetatorii au identificat cel puțin 31 de tranzacții în criptomonede efectuate din portofele virtuale controlate de suspect către adrese considerate a fi asociate unei entități utilizate de Hamas, relatează Reuters.

În urma perchezițiilor efectuate la salonul de coafură și la domiciliul bărbatului, polițiștii au confiscat și sechestrat bunuri de peste 370.000 de euro, printre care active digitale, bani în numerar, aproximativ 9.000 de trabucuri, bijuterii, precum și calculatoare și telefoane mobile, dar au și blocat mai multe conturi bancare.

Ancheta a fost declanșată în luna iunie a anului trecut, în cadrul unei investigații separate privind fraude și spălare de bani.

Gruparea Hamas este desemnată drept grupare teroristă de toate statele Uniunii Europene, iar autoritățile au avertizat în mod repetat în ultimii ani că grupările militante utilizează forme digitale de finanțare pentru a îngreuna acțiunile de combatere a finanțării terorismului.