Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a fost convocată oficial în Congres în cazul Epstein

Președintele republican al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, a menționat în scrisoarea de citare că comisia sa investighează „posibila gestionare defectuoasă” a anchetei, potrivit BBC.

Măsura vine la câteva săptămâni după ce Nancy Mace, o legislatoare republicană, a introdus o moțiune pentru a o cita pe Bondi și a acuzat Departamentul de Justiție de „mușamalizare” în ceea ce privește publicarea dosarelor Epstein.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a descris citația ca fiind „complet inutilă”.

Bondi și administrația Trump s-au confruntat cu o presiune crescândă din partea întregului spectru politic pentru a publica toate documentele legate de anchetă.

„Comisia are întrebări cu privire la modul în care Departamentul de Justiție a gestionat ancheta privindu-l pe Jeffrey Epstein și asociații săi, precum și la respectarea Legii privind transparența dosarelor Epstein”, a scris Comer în scrisoare.

Critici pentru gestionarea dosarelor

Departamentul de Justiție a fost, de asemenea, criticat pentru modul în care a gestionat dosarele, inclusiv pentru faptul că nu a redactat numele victimelor lui Epstein.

„În calitate de procuror general, sunteți direct responsabilă de supravegherea colectării, examinării și deciziilor Departamentului cu privire la publicarea dosarelor în conformitate cu Legea privind transparența dosarelor Epstein, iar Comisia consideră, prin urmare, că dețineți informații valoroase cu privire la aceste eforturi”, a spus el despre Bondi. Bondi a fost invitată să se prezinte pe 14 aprilie.

În noiembrie anul trecut, Trump a promulgat o lege adoptată de Congres care obliga Departamentul de Justiție să publice toate materialele din anchetele sale privindu-l pe Epstein.

Însă, după ce au fost publicate milioane de documente, agenția s-a confruntat cu reacții negative din partea ambelor partide, legislatorii acuzând-o că nu a ascuns unele informații de identificare ale supraviețuitoarelor, în timp ce a protejat identitatea celor care nu erau victime.

Citația complet „inutilă”

Departamentul de Justiție a declarat că a continuat să furnizeze factorii de decizie politică cu informațiile relevante.

„Această citație este complet inutilă”, a declarat marți Departamentul de Justiție pentru BBC.

„Legiuitorii au fost invitați să consulte personal dosarele neexpurgate la Departamentul de Justiție, iar procurorul general s-a arătat întotdeauna disponibilă să discute direct cu membrii Congresului”.

Dacă Bondi se va prezenta – ea nu a declarat altfel –, se va alătura unei liste tot mai lungi de personalități de marcă care vor depune mărturie în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

Fostul președinte Bill Clinton și soția sa, fosta secretară de stat Hillary Clinton, au comparut în fața comisiei luna trecută.