Dosarele Epstein ridică întrebări noi: acuzații împotriva unor persoane influente, fără urmări penale

Documentele Departamentului de Justiție includ interviuri ale FBI în care mai multe victime susțin că au fost trimise de Epstein sau de colaboratoarea sa, Ghislaine Maxwell, să întrețină relații sexuale cu alți bărbați, mai scrie CNN. Într-un caz, o fată de 15 ani a declarat că a fost dusă la reședința lui Epstein din Florida, unde i s-a cerut să ofere un „masaj” unui bărbat necunoscut, care ulterior ar fi violat-o. Alte victime au descris situații similare, în care au fost instruite să satisfacă „prieteni importanți” ai lui Epstein. Potrivit documentelor analizate, victimele au menționat mai mult de o jumătate de duzină de bărbați, printre care oameni de afaceri, un fost senator, un producător de film sau un psihiatru cunoscut. Unele nume apar și în alte dosare sau procese civile, însă majoritatea persoanelor vizate nu au fost inculpate.

Lipsa de claritate în anchete

Deși acuzațiile sunt detaliate și repetate în mai multe declarații, documentele oficiale oferă puține informații despre modul în care autoritățile au investigat aceste piste. Notele FBI sunt în mare parte redactate, nu includ dovezi suplimentare și nu arată dacă au fost obținute probe esențiale, precum înregistrări de zbor, date financiare sau percheziții informatice. Experți citați în contextul analizei documentelor susțin că lipsa unor astfel de pași ridică semne de întrebare privind profunzimea investigațiilor. În mod normal, astfel de acuzații ar fi trebuit să ducă la verificări extinse și documentate. Reprezentanții Departamentului de Justiție au declarat doar că „toate informațiile au fost analizate”, dar că procurorii nu au considerat că există suficiente dovezi pentru a formula acuzații.

Cazuri și nume controversate

Printre persoanele menționate în documente se află figuri publice și oameni de afaceri, unele dintre ele respingând acuzațiile. De exemplu, un producător de film a negat categoric orice implicare, iar un fost senator a declarat că nu a avut niciodată contact cu victimele. Alte mărturii fac referire la persoane neidentificate, descrise doar prin trăsături fizice sau context, ceea ce complică verificarea acuzațiilor. În paralel, apar și contradicții în unele declarații ale victimelor, iar autoritățile au notat, în anumite cazuri, probleme legate de consistența mărturiilor. Aceste aspecte pot influența decizia de a nu merge mai departe cu acuzații penale.

Un dosar care rămâne incomplet

Cazul Epstein a dus deja la condamnarea lui Ghislaine Maxwell pentru trafic de minori, în timp ce Epstein a murit în detenție înainte de a fi judecat. Totuși, întrebarea privind existența altor complici rămâne fără un răspuns clar. Documentele recente nu schimbă poziția oficială a autorităților, care susțin că nu există suficiente dovezi pentru noi inculpări. Cu toate acestea, ele alimentează criticile potrivit cărora ancheta a fost incompletă sau insuficient aprofundată. Cazul continuă să genereze reacții politice și publice. Membri ai Congresului american cer audieri și clarificări suplimentare, iar avocați ai victimelor susțin că autoritățile nu au mers suficient de departe. În paralel, se discută despre dificultățile specifice acestor dosare: lipsa probelor directe, timpul scurs și reticența victimelor de a depune mărturie publică.