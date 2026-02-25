Un bărbat din Maramureș, ar fi încercat să se sinucidă în arest. De ce ar fi recurs la acest gest?

De Dragobete, un bărbat ar fi încercat să se sinucidă în arestul IPJ Maramureș. Bărbatul se afla în arest preventiv și era supărat că apropiații nu l-au vizitat. Acesta a fost dus la spital.