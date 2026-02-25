Un bărbat din Maramureș, ar fi încercat să se sinucidă în arest. De ce ar fi recurs la acest gest?

„La data de 24 februarie, personalul medical a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat de 40 de ani. Facem precizarea că acesta se afla în Centrul de Reținere si Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș pentru executarea unei măsuri preventive”, au transmis, miercuri, reprezentanții IPJ Maramureș.
Bărbatul a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.
„Din verificările efectuate până în acest moment, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au constatat că, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita pe perioada executării măsurii preventive, bărbatul de 40 de ani ar fi încercat să se sinucidă”, transmite IPJ Maramureș.
În prezent, bărbatul se află sub supraveghere medicală.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.