Dragobetele aduce șorici de porc și telemea de Sibiu la Ministerul Agriculturii: trei zile de ospăț tradițional

Evenimentul se desfășoară zilnic între orele 09:00 și 19:00. Este organizat de MADR în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud-Muntenia, în cadrul proiectului „Poftim, din România!”.
Inițiativa promovează produsele agroalimentare românești și munca producătorilor locali. Vizitatorii pot descoperi și cumpăra produse aduse direct de la fermieri.
Expozanții vin din județele Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vâlcea.
Gama include fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate, carne și preparate din carne, pește și produse din pește. Vor fi disponibile și produse artizanale din lavandă.
Vizitatorii pot alege produse atestate în sistemele de calitate europene. Două dintre acestea sunt magiunul de prune Topoloveni din județul Argeș și telemeaua de Sibiu.
Aceste produse reprezintă repere de bună practică pentru producătorii care urmăresc recunoașterea la nivel european. Ele generează valoare adăugată și consolidează identitatea zonelor din care provin.
Printre noutăți se regăsesc gustările din șorici de porc. O lăptărie aduce lactate de specialitate 100% românești, naturale și integrale.
Pentru a întregi atmosfera sărbătorii, participanții pot descoperi frumusețea portului tradițional românesc. Creațiile sunt realizate de meșterul popular Dan Ciucan din județul Gorj.
Prin acest eveniment, MADR valorifică măiestria gospodarilor români și îndeamnă la prețuirea roadelor pământului. Aduce în inima orașului farmecul nealterat al satului.
Este o invitație la sărbătorirea Dragobetelui într-un spațiu în care iubirea se împletește cu datina și savoarea tradițiilor de demult.