Dragobetele aduce șorici de porc și telemea de Sibiu la Ministerul Agriculturii: trei zile de ospăț tradițional

Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se transformă în spațiu de celebrare a tradiției românești. Între 19 și 21 februarie, producătorii locali aduc la București cele mai autentice produse agroalimentare.
Andreea Tobias
17 feb. 2026, 09:18, Social

Evenimentul se desfășoară zilnic între orele 09:00 și 19:00. Este organizat de MADR în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud-Muntenia, în cadrul proiectului „Poftim, din România!”.

Inițiativa promovează produsele agroalimentare românești și munca producătorilor locali. Vizitatorii pot descoperi și cumpăra produse aduse direct de la fermieri.

Produse din 18 județe ale României

Expozanții vin din județele Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vâlcea.

Gama include fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate, carne și preparate din carne, pește și produse din pește. Vor fi disponibile și produse artizanale din lavandă.

Produse cu Indicație Geografică Protejată

Vizitatorii pot alege produse atestate în sistemele de calitate europene. Două dintre acestea sunt magiunul de prune Topoloveni din județul Argeș și telemeaua de Sibiu.

Aceste produse reprezintă repere de bună practică pentru producătorii care urmăresc recunoașterea la nivel european. Ele generează valoare adăugată și consolidează identitatea zonelor din care provin.

Noutățile ediției 2026

Printre noutăți se regăsesc gustările din șorici de porc. O lăptărie aduce lactate de specialitate 100% românești, naturale și integrale.

Port tradițional românesc

Pentru a întregi atmosfera sărbătorii, participanții pot descoperi frumusețea portului tradițional românesc. Creațiile sunt realizate de meșterul popular Dan Ciucan din județul Gorj.

Celebrarea tradițiilor la București

Prin acest eveniment, MADR valorifică măiestria gospodarilor români și îndeamnă la prețuirea roadelor pământului. Aduce în inima orașului farmecul nealterat al satului.

Este o invitație la sărbătorirea Dragobetelui într-un spațiu în care iubirea se împletește cu datina și savoarea tradițiilor de demult.

