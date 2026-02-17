Prima pagină » Social » Descoperire macabră în Ploiești, după un apel venit din Italia

Descoperire macabră în Ploiești, după un apel venit din Italia

Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Laura Buciu
17 feb. 2026, 09:55, Social

Fiica aflată în Italia a sunat luni după-amiaza la Poliția Municipiului Ploiești și a spus că nu mai are informații referitoare la situația mamei sale, de o perioadă îndelungată de timp.

Oamenii legii au mers la imobilul de domiciliu al mamei pentru verificări. Întrucât accesul în locuință nu a putut fi realizat, a fost solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a procedat la pătrunderea în imobil prin forțarea ușii de acces.

Din păcate, în interiorul locuinței a fost identificat cadavrul mamei femeii ce se afla în Italia. Cadavrul se afla în stare avansată de descompunere.

Din cercetările preliminare efectuate la fața locului nu au rezultat indicii sau probe care să sugereze suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni, constatându-se totodată că ușa de acces era asigurată din interior.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru necropsie medico-legală și pentru stabilirea cu exactitate a cauzei și împrejurărilor decesului.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun în funcție de concluziile medico-legale și de probe.

