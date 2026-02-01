Cadavru dezmembrat de animale, găsit în Slobozia. Polițiștii fac verificări

IPJ Ialomița a anunțat că duminică au fost continuate verificările în teren, în extravilanul municipiului Slobozia, fiind descoperite de polițiști părți ale unui cadavru ce pare a fi dezmembrat de animale.

Părțile cadavrului vor fi ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, unde urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili cauza și momentul producerii decesului.

De asemenea, se va încerca stabilirea identității victimei prin proceduri medico-legale specifice.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz și roagă persoanele care pot oferi informații relevante să sune la 112 sau să se ducă la cea mai apropiată secție de poliție.

Cercetările au fost începute sâmbătă, după ce o persoană care își plimba câinele în zonă a observat rămășițe, posibil umane, lângă o locuință.

În zonă au început căutări, la care au participat polițiști, jandarmi și polițiști locali, precum și de două echipe canine. Sâmbătă, a fost verificată o suprafață de 122 de hectare, nefiind identificate aspecte care să conducă la soluționarea cauzei.