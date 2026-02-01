Prima pagină » Social » Cadavru dezmembrat de animale, găsit în Slobozia. Polițiștii fac verificări

Părți dintr-un cadavru ce pare dezmembrat de animale au fost găsite în extravilanul municipiului Slobozia. Polițiștii fac verificări.
Arafat avertizează asupra impactului rețelelor sociale: Dacă nu se iau măsuri riscăm ca generațiile viitoare să aibă probleme foarte mari de integrare
„Visul Toboșarului”, concert aniversar de excepție la Sala Palatului. Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit pe scenă și în aplauzele publicului
Bătaie între mai mulți nepalezi într-un bar din Capitală. Patru bărbați, plasați sub control judiciar
Ilie Bolojan despre relația cu SUA: Rolul SUA va rămâne determinant în această parte de Europa
Premierul, despre bugetul Apărării pe 2026: Nu avem cum să ne ducem la 5%
Cosmin Pirv
01 feb. 2026, 13:16, Social

IPJ Ialomița a anunțat că duminică au fost continuate verificările în teren, în extravilanul municipiului Slobozia, fiind descoperite de polițiști părți ale unui cadavru ce pare a fi dezmembrat de animale.

Părțile cadavrului vor fi ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, unde urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili cauza și momentul producerii decesului.

De asemenea, se va încerca stabilirea identității victimei prin proceduri medico-legale specifice.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz și roagă persoanele care pot oferi informații relevante să sune la 112 sau să se ducă la cea mai apropiată secție de poliție.

Cercetările au fost începute sâmbătă, după ce o persoană care își plimba câinele în zonă a observat rămășițe, posibil umane, lângă o locuință.

În zonă au început căutări, la care au participat polițiști, jandarmi și polițiști locali, precum și de două echipe canine. Sâmbătă, a fost verificată o suprafață de 122 de hectare, nefiind identificate aspecte care să conducă la soluționarea cauzei.

