Importurile de gaze iraniene către Irak au fost complet întrerupte, a anunțat ministerul irakian al electricității, pe fondul atacurilor intense asupra infrastructurii de petrol și gaze din Iran, miercuri. Aproximativ 3.100 de megawați au fost deja retrași din rețeaua electrică a Irakului, care depindea de vecinul său pentru aproximativ o treime din necesarul său de gaze, în mare parte pentru producerea de energie. Reducerile de gaze sporesc riscul unei crize economice în Irak, care a trebuit să oprească o mare parte din exporturile sale de petrol în contextul crizei actuale.
Într-o scurtă declarație, armata israeliană declară că forțele sale au început să atace ținte din nordul Iranului în această seară.
Atacurile marchează prima dată când Israelul a vizat partea de nord a țării de la începutul războiului pe 28 februarie, se arată în declarație.
Prima imagine din satelit care arată atacul cu rachete al Iranului asupra rafinăriei Ras Laffan din Qatar – cel mai mare complex de condensat de gaze din lume. Mai multe informații pe Mediafax.
Qatarul îl declară pe atașatul militar și de securitate iranian persona non grata.
Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului cere atașaților de securitate și militari iranieni să părăsească Qatarul imediat.
Prețul țițeiului Brent la bursa ICE din Londra a depășit 110 dolari pe baril pentru prima dată din 9 martie 2025, potrivit datelor de tranzacționare.
Apărarea Civilă Saudita a anunțat că patru persoane au fost rănite la Riyadh de șrapnelul care a căzut asupra unei clădiri rezidențiale în urma interceptării unei rachete balistice.
Ministerul Afacerilor Externe din Qatar a numit atacurile asupra orașului Ras Laffan o „încălcare flagrantă a suveranității statului, precum și o amenințare directă la adresa securității sale naționale”.
Într-un comunicat, ministerul a declarat că, deși Qatar a încercat să se distanțeze de război, „partea iraniană persistă să îl vizeze pe acesta și țările vecine, urmând o abordare iresponsabilă care subminează securitatea regională și amenință pacea internațională”.
Qatar a „cerut în repetate rânduri necesitatea abținerii de la vizarea instalațiilor civile și a infrastructurii energetice”, inclusiv în Iran, continuă declarația. Dar Iranul a urmat o politică de escaladare care „împinge regiunea spre prăpastie”.
După cum am relatat, orașul industrial Ras Laffan a fost ținta unor atacuri cu rachete în această seară, rezultând ceea ce QatarEnergy a descris drept „pagube extinse”.
Baza aeriană irakiană din Kirkuk a fost vizată de un proiectil, a anunțat Ministerul Apărării.
Într-o serie de declarații publicate de Agenția de Știri Irakiană, ministerul a declarat că baza este „pur irakiană”, cu escadrile de avioane irakiene și fără personal străin.
Ministerul a declarat că incidentul „constituie un atac direct asupra capacităților Forțelor Aeriene ale Armatei Irakiene”.
Omanul a numit atacurile asupra instalațiilor energetice din sudul Iranului o „escaladare periculoasă” și o „amenințare directă la adresa securității și aprovizionării cu energie a regiunii”.
Într-o declarație care a reiterat condamnarea Emiratelor Arabe Unite făcută astăzi, Muscat a cerut respectarea dreptului internațional și abținerea de la vizarea instalațiilor și infrastructurii civile.
Massoud Pezeshkain a declarat la X că „condamnă ferm” atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului, după ce atacurile au vizat zăcământul de gaze South Pars, mai devreme astăzi.
„Astfel de acțiuni agresive nu vor realiza nimic pentru inamicul sionist american și susținătorii acestuia. Dimpotrivă, vor complica situația și ar putea duce la consecințe incontrolabile care vor afecta întreaga lume”, a spus el.
Ministerul de Interne din Qatar a îndemnat locuitorii să rămână în case din cauza unei amenințări crescute la adresa securității.
Centrul energetic Ras Laffan din Qatar, la 80 de km de Doha, cuprinde cea mai mare instalație de producție de GNL din lume.
Zona industrială este administrată de QatarEnergy. Orașul industrial Ras Laffan este principala locație din Qatar pentru producția de gaz natural lichefiat și gaz-la-lichid.
Ministerul Apărării din Arabia Saudită declară că apărarea sa antiaeriană a interceptat cu succes patru rachete balistice lansate spre Riad, potrivit Aljazeera.
Reziduuri au căzut în diferite părți ale capitalei din cauza interceptărilor, a anunțat ministerul într-un scurt comunicat pe X.
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, de asemenea, că a interceptat și distrus o dronă care încerca „să se apropie de una dintre instalațiile de gaze” din provincia Eastern, potrivit unui purtător de cuvânt.
Nu au fost raportate pagube sau răniți.
Știrea inițială: În ultimele minute există rapoarte despre două explozii puternice în capitala saudită, Riad.
Locuitorii au primit alerte bruște pe telefoane, care spuneau că „zona se află sub o amenințare aeriană ostilă”, arată NYTimes.
Oficialii din Arabia Saudită au emis avertismente de pericol pentru Riad și al-Kharj, prin patforma Națională de Avertizare Timpurie pentru Cazuri de Urgență.
Centrul energetic Ras Laffan din Qatar, la 80 de km de Doha, este evacuat chiar în acest moment. Este vorba de cea mai mare instalație de producție de GNL din lume.
Ultima dată a fost atacată pe 2 martie, la începutul acestui conflict. QatarEnergy, compania care o deține, a declarat că va întrerupe temporar producția acolo.
Iranului a anunțat astăzi că viza militar infrastructura energetică din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Lucrătorii din zona marilor rafinării din Orient au fost evacuați. Pentru prima dată de la începutul războiului le-a fost transmis că există amenințare cu un atac aerian.