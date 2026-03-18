UPDATE. WSJ: prețul barilului de petrol sare de 110 dolari, în urma atacurilor din această seară

UPDATE. Israelul declară că atacă pentru prima dată ținte din nordul Iranului

Într-o scurtă declarație, armata israeliană declară că forțele sale au început să atace ținte din nordul Iranului în această seară.

Atacurile marchează prima dată când Israelul a vizat partea de nord a țării de la începutul războiului pe 28 februarie, se arată în declarație.

UPDATE. Primele imagini cu atacul Iranului asupra celei mai mari rafinării de GNL din lume

Prima imagine din satelit care arată atacul cu rachete al Iranului asupra rafinăriei Ras Laffan din Qatar – cel mai mare complex de condensat de gaze din lume. Mai multe informații pe Mediafax.

Sursa foto: MizarVision

UPDATE. Qatar pe punctul de a rupe relațiile diplomatice cu Iranul

Qatarul îl declară pe atașatul militar și de securitate iranian persona non grata.

Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului cere atașaților de securitate și militari iranieni să părăsească Qatarul imediat.

UPDATE. Crește iar prețul petrolului

Prețul țițeiului Brent la bursa ICE din Londra a depășit 110 dolari pe baril pentru prima dată din 9 martie 2025, potrivit datelor de tranzacționare.

UPDATE. Iran a anunțat un atac asupra unei baze americane din Kurdistanul irakian

UPDATE. Patru răniți la Riyadh după ce resturile de rachete au lovit o clădire rezidențială: Apărarea Civilă Saudită

Apărarea Civilă Saudita a anunțat că patru persoane au fost rănite la Riyadh de șrapnelul care a căzut asupra unei clădiri rezidențiale în urma interceptării unei rachete balistice.

UPDATE. În paralel, atacuri ale Israelului în Liban, Iran și Marea Caspică. Hezbollah lansează rachete spre Israel

Forțele aeriene israeliene au lansat o serie de atacuri asupra orașelor Kabricha, Toulin, Arab-Salim,Barashit, Shaqra, Al-Qasmiyeh, majoritatea din sudul Libanului

IDF a atacat nave ale marinei iraniene în Marea Caspică

Concomitent, Hezbollah lansează rachete spre Israel

UPDATE. Qatar denunță atacurile „nebunești” asupra orașului industrial Ras Laffan de către Iran

Ministerul Afacerilor Externe din Qatar a numit atacurile asupra orașului Ras Laffan o „încălcare flagrantă a suveranității statului, precum și o amenințare directă la adresa securității sale naționale”.

Într-un comunicat, ministerul a declarat că, deși Qatar a încercat să se distanțeze de război, „partea iraniană persistă să îl vizeze pe acesta și țările vecine, urmând o abordare iresponsabilă care subminează securitatea regională și amenință pacea internațională”.

Qatar a „cerut în repetate rânduri necesitatea abținerii de la vizarea instalațiilor civile și a infrastructurii energetice”, inclusiv în Iran, continuă declarația. Dar Iranul a urmat o politică de escaladare care „împinge regiunea spre prăpastie”.

După cum am relatat, orașul industrial Ras Laffan a fost ținta unor atacuri cu rachete în această seară, rezultând ceea ce QatarEnergy a descris drept „pagube extinse”.

UPDATE. Ministerul irakian al Apărării raportează un atac asupra bazei aeriene din Kirkuk

Baza aeriană irakiană din Kirkuk a fost vizată de un proiectil, a anunțat Ministerul Apărării. Într-o serie de declarații publicate de Agenția de Știri Irakiană, ministerul a declarat că baza este „pur irakiană”, cu escadrile de avioane irakiene și fără personal străin. Ministerul a declarat că incidentul „constituie un atac direct asupra capacităților Forțelor Aeriene ale Armatei Irakiene”.

UPDATE. Omanul condamnă atacul asupra zăcământului de gaze South Pars din Iran

Omanul a numit atacurile asupra instalațiilor energetice din sudul Iranului o „escaladare periculoasă” și o „amenințare directă la adresa securității și aprovizionării cu energie a regiunii”. Într-o declarație care a reiterat condamnarea Emiratelor Arabe Unite făcută astăzi, Muscat a cerut respectarea dreptului internațional și abținerea de la vizarea instalațiilor și infrastructurii civile.

UPDATE. Președintele Iranului afirmă că un atac asupra infrastructurii energetice ar putea avea „consecințe incontrolabile”

Massoud Pezeshkain a declarat la X că „condamnă ferm” atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului, după ce atacurile au vizat zăcământul de gaze South Pars, mai devreme astăzi. „Astfel de acțiuni agresive nu vor realiza nimic pentru inamicul sionist american și susținătorii acestuia. Dimpotrivă, vor complica situația și ar putea duce la consecințe incontrolabile care vor afecta întreaga lume”, a spus el.

UPDATE. Qatar avertizează asupra unei amenințări „crescute”

Ministerul de Interne din Qatar a îndemnat locuitorii să rămână în case din cauza unei amenințări crescute la adresa securității.

UPDATE. Gigantul energetic „Qatar Energy” într-un comunicat oficial: Daune extinse au fost cauzate complexului industrial Ras Laffan, nu există victime.

UPDATE. Un incendiu a izbucnit la rafinăria Ras Laffan din Qatar în urma unui atac iranian.

Centrul energetic Ras Laffan din Qatar, la 80 de km de Doha, cuprinde cea mai mare instalație de producție de GNL din lume.

Zona industrială este administrată de QatarEnergy. Orașul industrial Ras Laffan este principala locație din Qatar pentru producția de gaz natural lichefiat și gaz-la-lichid.

UPDATE. Arabia Saudită anunță că a interceptat patru rachete care se îndreptau spre Riad

Ministerul Apărării din Arabia Saudită declară că apărarea sa antiaeriană a interceptat cu succes patru rachete balistice lansate spre Riad, potrivit Aljazeera. Reziduuri au căzut în diferite părți ale capitalei din cauza interceptărilor, a anunțat ministerul într-un scurt comunicat pe X. Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, de asemenea, că a interceptat și distrus o dronă care încerca „să se apropie de una dintre instalațiile de gaze” din provincia Eastern, potrivit unui purtător de cuvânt. Nu au fost raportate pagube sau răniți.

Știrea inițială: În ultimele minute există rapoarte despre două explozii puternice în capitala saudită, Riad.

Locuitorii au primit alerte bruște pe telefoane, care spuneau că „zona se află sub o amenințare aeriană ostilă”, arată NYTimes.

Oficialii din Arabia Saudită au emis avertismente de pericol pentru Riad și al-Kharj, prin patforma Națională de Avertizare Timpurie pentru Cazuri de Urgență.