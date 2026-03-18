Kelemen Hunor: Cred că această coaliție va merge mai departe

„Eu sunt convins că această coaliție trebuie să meargă mai departe. Până la rocadă avem un an. Avem un an de zile și până atunci trebuie să mergem în această formulă. Asta este punctul meu de vedere. Și Ilie Bolojan merge ca premier mai departe până la rocadă, așa cred eu că așa se va întâmpla”, a spus Kelemen Hunor la Digi 24.

Liderul UDMR susține că această coaliție mai are „o grămadă” de chestiuni de făcut și că oamenii așteaptă decizii, rezultate: „Oricum avem probleme și vom avea probleme în economie din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Vom avea probleme în continuare din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina”.

El spune că nu vede alternative: „De aceea cred că această coaliție va merge mai departe”.

Întrebat dacă vede un guvern fără Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a declarat: „Nu se poate. PNL trebuie să fie de acord cu așa ceva. Eu am spus de foarte multe ori, nu depinde nici de mine, nici de ceilalți lideri, depinde doar de PNL. E președintele PNL-ului”.