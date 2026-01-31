Prima pagină » Știrile zilei » Posibile rămășițe umane descoperite în Slobozia. Poliția a început operațiunile de căutare

Posibile rămășițe umane descoperite în Slobozia. Poliția a început operațiunile de căutare

Polițiștii din Ialomița au demarat sâmbătă o amplă operațiune de căutare după ce o persoană a sesizat, prin apel la 112, descoperirea unor rămășițe care ar putea fi umane.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Radu Mocanu
31 ian. 2026, 18:20, Social

„Astăzi, 31 ianuarie (n.r. – sâmbătă), în jurul orelor 09:00 am fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către o persoană cu privire la faptul că în timp ce își plimba câinele de companie a observat rămășițe, posibil umane, lângă o locuință din municipiul Slobozia, în cartierul Tineretului”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița. 

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru cercetări. De asemenea au fost începute operațiunile de căutare în zonă, la care au participat aproximativ 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali. 

Aceștia au fost sprijiniți de o dronă și de două echipe canine, una specializată în prelucrarea urmei de miros și cealaltă în detectarea cadavrelor.

Autoritățile au verificat o suprafață de aproximativ 122 de hectare, fără a fi identificate probe care să conducă la soluționare.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia”, mai transmit autoritățile. 

 

