Accident grav lângă Spitalul Colentina. Șase mașini au fost implicate, una s-a răsturnat

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață lângă Spitalul Colentina din București. Șase mașini au fost implicate, iar una s-a răsturnat. O femeie a fost transportată la spital.
Petru Mazilu
18 mart. 2026, 09:02, Social

Brigada Rutieră anunță că miercuri, în jurul orei 7.30, „a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în zona Spitalului Clinic Colentina.”

Polițiștii rutieri au constatat că au fost implicate trei mașini aflate în mișcare și alte trei staționate. În urma impactului o mașină s-a răsturnat.

Șoferii implicați au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele fiind „zero”, transmit polițiștii.

O femeie în vârstă de 56 de ani, aflată la volan, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Polițiștii mai anunță că în zonă au fost aplicate restricții pe benzile 1 și 2 pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, către strada Barbu Văcărescu.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Sănătatea și Educația, din nou sacrificate de dragul Apărării. Cum arată Bugetul României în 2026 pentru domeniile-cheie
Gandul
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la antrenament
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Reabilitarea mareșalului Ion Antonescu, pe masa judecătorilor în 2026. Cererea de exonerare a dictatorului pentru crime de război a fost depusă de o entitate recent constituită
Libertatea
Ecuația ouălor-ochiuri. Câte minute trebuie lăsate în tigaie, de fapt, potrivit celebrului chef Cristian Frăţieanu
CSID
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor