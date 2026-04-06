Mașini în valoare de 1,5 milioane de euro aduse în țară cu acte false. Un francez și un belgian, cercetați

Potrivit IPGR, polițiștii au făcut cinci percheziții în București și Ilfov și au dus la audieri trei persoane într-un dosar care vizează folosirea la vamă a unor documente false și spălare de bani.

Astfel, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, din luna ianuarie 2026, o firmă din București, controlată de un cetățean francez și un cetățean belgian, ar fi făcut 15 importuri subevaluate de autovehicule de lux din Andorra.

Aceștia ar fi prezentat organelor vamale documente falsificate sau inexacte (facturi de import, documente de transport, declarații vamale de import, contracte) cu scopul final al ascunderii provenienței ilicite a bunurilor.

Din cercetări a reieșit că persoanele cercetate ar fi importat, în mod ilegal, autovehicule în valoare de peste 1.200.000 de euro.

Procurorii au dispus măsura controlului judiciar față de două persoane, precum și măsura sechestrului asigurător asupra autoturismelor de lux.