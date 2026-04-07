Vânzările de mașini noi în Marea Britanie au crescut în martie, datorită vehiculelor electrice

Vânzările de mașini noi în Regatul Unit au crescut cu 6,6% în martie față de anul precedent, vehiculele electrice având cea mai bună lună din istorie, față de comenzile plasate înainte de războiul din Iran.
Laurențiu Marinov
07 apr. 2026, 14:41, Economic

Cu toate acestea, vânzările de mașini electrice vor fi mult sub obiectivul impus de guvern pentru 2026, a avertizat industria, solicitând o revizuire a strategiei guvernului de tranziție energetică, potrivit The Guardian.

Aproximativ 380.627 de vehicule noi au fost înmatriculate în martie, care este de obicei cea mai aglomerată lună a anului din cauza schimbării plăcuțelor de înmatriculare, conform celor mai recente cifre ale Societății Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT). A fost cea mai bună lună per total din 2019.

Creșterea a fost determinată în principal de cumpărătorii privați, ale căror înmatriculări au crescut cu 10,1%, ajungând la 162.470 de unități. Înmatriculările de flote au crescut cu 3,5%, ajungând la 208.853 de unități, în timp ce sectorul întreprinderilor mai mici a crescut cu 18,8%, ajungând la 9.304 unități.

Vehiculele electrice au reprezentat 196.059 de înmatriculări. Vânzările de vehicule hibride plug-in au crescut cu 46,9%, ajungând la o cotă de piață de 13%, în timp ce vehiculele hibride electrice au crescut cu 7,3%, ajungând la 15,8% din piață.

Mașinile electrice, un nou record de vânzări

Vehiculele electrice cu baterii au atins un nou record, în creștere cu 24,2%, până la 86.120 de vânzări. Cu toate acestea, cu o cotă de piață de doar 22,6% pentru luna curentă și de 22,4% de la începutul anului, rata de achiziție este acum și mai departe de obiectivul guvernamental de 33% pentru vehiculele cu emisii zero (ZEV) pentru 2026.

Vânzările Tesla în Regatul Unit au crescut cu 20%, ajungând la 8.599 de unități, fiind în urma rivalului chinez BYD, ale cărui vânzări au crescut cu 133%, ajungând la 15.162 de vehicule.

