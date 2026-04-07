Vânzările de mașini noi în Marea Britanie au crescut în martie, datorită vehiculelor electrice

Cu toate acestea, vânzările de mașini electrice vor fi mult sub obiectivul impus de guvern pentru 2026, a avertizat industria, solicitând o revizuire a strategiei guvernului de tranziție energetică, potrivit The Guardian.

Aproximativ 380.627 de vehicule noi au fost înmatriculate în martie, care este de obicei cea mai aglomerată lună a anului din cauza schimbării plăcuțelor de înmatriculare, conform celor mai recente cifre ale Societății Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT). A fost cea mai bună lună per total din 2019.

Creșterea a fost determinată în principal de cumpărătorii privați, ale căror înmatriculări au crescut cu 10,1%, ajungând la 162.470 de unități. Înmatriculările de flote au crescut cu 3,5%, ajungând la 208.853 de unități, în timp ce sectorul întreprinderilor mai mici a crescut cu 18,8%, ajungând la 9.304 unități.

Vehiculele electrice au reprezentat 196.059 de înmatriculări. Vânzările de vehicule hibride plug-in au crescut cu 46,9%, ajungând la o cotă de piață de 13%, în timp ce vehiculele hibride electrice au crescut cu 7,3%, ajungând la 15,8% din piață.

Mașinile electrice, un nou record de vânzări

Vehiculele electrice cu baterii au atins un nou record, în creștere cu 24,2%, până la 86.120 de vânzări. Cu toate acestea, cu o cotă de piață de doar 22,6% pentru luna curentă și de 22,4% de la începutul anului, rata de achiziție este acum și mai departe de obiectivul guvernamental de 33% pentru vehiculele cu emisii zero (ZEV) pentru 2026.

Vânzările Tesla în Regatul Unit au crescut cu 20%, ajungând la 8.599 de unități, fiind în urma rivalului chinez BYD, ale cărui vânzări au crescut cu 133%, ajungând la 15.162 de vehicule.