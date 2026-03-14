Prahova: Un bărbat băut și fără permis a lovit o mașină parcată

Incidentul a fost anunțat prin apel la 112 de o femeie de 49 de ani care a anunțat că un autoturism a intrat în coliziune cu mașina familiei sale, care era parcată.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un autoturism condus de un bărbat, care se deplasa pe o stradă din comuna Bucov, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat. În urma producerii accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale”, informează IPJ Prahova.

După ce a lovit mașina, bărbatul a fugit de la locul accidentului însă a fost identificat de către oamenii legii.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, acesta a fost transportat pentru a i se ridica probe biologice.

În plus, în urma verificărilor autoritățile au constat că acesta conducea fără permis.

Ancheta continuă, iar polițiștii au anunțat: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.