Protest al minerilor de la Complexul Energetic Oltenia

Minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia protestează luni la Târgu Jiu față de concedierile anunțate. Traficul rutier este blocat pentru că minerii au ajuns pe carosabil.
Laura Buciu
16 mart. 2026, 18:26, Social

Jandarmeria Gorj asigură măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul protestului organizat de salariații din cadrul Complexului Energetic Oltenia.

În urmă cu puțin timp, minerii prezenți la protest au pătruns pe partea carosabilă.

Deocamdată nu sunt incidente sau acte de violență.

La fața locului sunt prezente și echipaje ale Poliției Rutiere Târgu Jiu , care acționează pentru fluidizarea traficului, astfel încât să fie evitate aglomerările și să fie menținută siguranța participanților la trafic.

Până în acest moment nu au existat violențe și nu a fost necesară folosirea materialelor din dotare de către forțele de ordine ale Jandarmeriei.

Protestul se desfășoară în condiții pașnice, iar jandarmii se află permanent în dialog cu organizatorii și participanții, pentru asigurarea unui climat de siguranță și respectarea cadrului legal.

