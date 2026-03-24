UPDATE. Minerii din Gorj protestează în fața Guvernului. Ce nemulțumiri au aceștia / Îmbrânceli între jandarmi și minerii participanți

UPDATE 17:30 Violențe la protest

Deși protestul a fost autorizat până la ora 17:00, o parte dintre participanți nu vor să plece din fața Guvernului, aceștia fiind nemulțumiți de rezultatul discuțiilor pe care reprezentanții lor le-au avut cu reprezentanții Executivului, potrivit G4Media.

Imagini difuzate de televiziunile de știri arată că unii dintre participanți au devenit recalcitranți și au început să împingă gardurile amplasate de jandarmi.

„În cadrul adunării publice, mai multe persoane au devenit recalcitrante, au aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine și au forțat dispozitivul de panouri metalice. În acest context, 2 persoane au fost extrase și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință. Elementele de dialog din cadrul dispozitivului de jandarmi relaționează cu participanții la manifestație, pentru calmarea spiritelor și redobândirea caracterului pașnic al adunării publice”, precizează Jandarmeria Capitalei.

Știrea inițială:

Manifestația este autorizată până la ora 17:00, iar participanții la protest au venit cu steaguri, vuvuzele şi bannere sau coli de hârtie cu mesaje.

Printre mesajele de pe pancartele acestora se regăsesc: „Condamnați Gorjul la moarte economică”, „Restructurare responsabilă, nu închidere. Salvați CEO”, „Gorjul trăiește prin C.E. Oltenia”.

Principala teamă a minerilor este pierderea locurilor de muncă. În jur de 1.800 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au contracte pe perioadă determinată, iar în cazul acestora, datele de 1 aprilie și 1 mai ar putea reprezenta ultima zi de muncă în cazul în care autoritățile nu găsesc o soluție rapidă.

„E a doua oară când venim la București, plus că la Gorj de două săptămâni stăm în stradă mereu, nu ne ascultă nimeni, nici conducerea noastră de la CEO, nici parlamentarii de Gorj. (…) Munca e foarte grea. Pe timp de iarnă frig, pe timp de vară, căldură și praf. (…) Nu cerem să ni se mărească salariile, ci să ne țină locurile de muncă”, a declarat unul dintre participanții la manifestație.

Protestatarii prezenți solicită premierului Ilie Bolojan să renegocieze condițiile asumate prin PNRR cu Comisia Europeană. Pe de altă parte, minerii cer ca planul de închidere definitivă a activității miniere, stabilit pentru anul 2030, să fie supus unei revizuiri.

Proteste în legătură cu această situație au avut loc și în Târgu-Jiu în ultima perioadă, unde minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia s-au declarat nemulțumiți față de concedierile anunțate.