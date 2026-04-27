Percheziții în Gorj la persoane care ar fi preluat și republicat știri fără drept

Polițiștii au făcut luni cinci percheziții în Gorj la locuințele unor persoane și la sediile unor firme, care ar fi deținut o rețea de site-uri unde ar fi preluat știri fără drept de la alte entități media.
Cosmin Pirv
27 apr. 2026, 09:10, Social

Potrivit IPJ Gorj, perchezițiile au fost făcute de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Crimimalității Economice la domiciliile și sediile unor persoane fizice și juridice.

Din cercetări a reieșit că, din 2023 și până în prezent, acestea ar fi exploatat o rețea de site-uri de știri, prin intermediul cărora ar fi preluat și republicat, fără drept, articole jurnalistice aparținând altor entități media, utilizând fluxuri RSS și fără indicarea corespunzătoare a sursei.

Polițiștii spun că ar fi create „site-uri oglindă”, prin care a fost generat conținut în mod automat, în scopul obținerii de trafic online și beneficii materiale, cu încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate intelectuală.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 194 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și art. 102 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

