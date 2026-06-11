Prima pagină » Știrile zilei » Percheziții DNA în Timiș și Arad. Ce caută procurorii

Percheziții DNA în Timiș și Arad. Ce caută procurorii

DNA Timișoara face 9 percheziții în Timiș și Arad, având suspiciuni de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane.
Percheziții DNA în Timiș și Arad. Ce caută procurorii
Mediafax Foto
Sorina Matei
11 iun. 2026, 13:23, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

DNA anunță că procurorii Serviciul Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat, în acest moment, la peste 13.500.000 lei.

În cursul zilei de 11 iunie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 (nouă) locații situate pe raza județelor Timiș și Arad, la sedii/puncte de lucru ale unor societăți comerciale și domicilii ale unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Timișoara, Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Timiș, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Arad, Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
GSP.ro
PNL a decis în unanimitate că nu îl susține pe premierul desemnat Eugen Tomac
Gandul
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Lia Savonea, despre motivele achitărilor în multe dosare penale de corupție: „Populația nu înțelege toate aceste subterfugii”
Libertatea
596 lei în plus la pensie, pentru pensionarii din aceste orașe din România. Care este singura condiție
CSID
Erdogan, apel disperat către Nicușor Dan: „Trebuie neapărat să facem asta!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia