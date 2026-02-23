Încă 3 cadavre de animale descoperite la ferma din Cluj: peste 200 de bizoni, cerbi și mufloni morți

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a mers luni la ferma de animale din comuna Recea Cristur, alături de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj, Direcției de Sănătate Publică Cluj, precum și ai Primăriei comunei Recea Cristur.

„Astfel, s-a verificat cu prioritate dacă animalele au hrană în cantități corespunzătoare, aspect confirmat prin prezența baloților de fân. De altfel, asigurarea hranei a fost dispusă din prima zi a demarării controalelor, respectiv în urmă cu o săptămână. Angajatul fermei, prezent astăzi la exploatație, și-a luat angajamentul că zilele acestea va achiziționa și va asigura și siloz, aspect care urmează a fi verificat de echipele de control care se vor deplasa zilnic pe teren. În caz contrar, se vor identifica soluții alternative. Au fost stabilite metodele alternative de neutralizare, în funcție de condițiile locale, precum și locațiile unde va avea loc îngroparea subproduselor de origine animală, respectiv s-au stabilit detaliile legate de necesarul uman și logistic pentru efectuarea procedurii începând de miercuri, 25 februarie”, transmite Prefectura Cluj.

De asemenea, APIA Cluj a început luni controalele privind subvențiile încasate de societățile care administrează ferma, iar ITM Cluj realizează controale privind respectarea legislației în muncă. Controalele sunt în derulare.

Vineri, sâmbătă și luni, DSVSA Cluj a prelevat probe de la cadavrele de animale, pentru a se identifica posibilele cauze ale deceselor, precum și probe de la animalele vii, pentru a se depista posibilele probleme de sănătate.

Potrivit comunicatului de presă al Prefecturii Cluj, luni au mai fost identificate 3 cadavre de animale, respectiv un bizon, un cerb și o căprioară.

În acest caz, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni.

Sute de animale moarte descoperite

În urmă cu o săptămână, la nivelul Prefecturii Cluj a fost constituită o comisie mixtă de control, formată din reprezentanţi ai autorităţilor cu atribuţii în domeniul sanitar-veterinar, al protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi ordinii publice.

În urma controalelor efectuate în perioada 16-18 februarie 2026, pe terenul exploataţiei din Recea-Cristur, având o suprafaţă de 450 hectare, au fost identificare 214 cadavre de animale, respectiv 74 bizoni, 42 bivoli, 98 cerbi şi căprioare (cervide), toate în diferite stadii de descompunere.

Animalele vii erau în stare precară

De asemenea, au fost identificate animale vii „aflate într-o stare precară din punct de vedere al sănătăţii, existând suspiciuni privind neasigurarea condiţiilor minime de furajare şi asistenţă sanitar-veterinară”.

Conform raportului naţional al exploataţiilor de la ANSVSA, societăţile care administrează ferma de la Recea Cristur deţinea în 2025 un număr de 524 de capete de animale.

Ferma de bizoni din Recea-Cristur a fost inaugurată în 2014 și prezentată atunci drept cea mai mare din Europa de Est.